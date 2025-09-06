Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ, με αιτήματα αυξήσεις μισθών, αντιμετώπιση της ακρίβειας, φθηνή στέγη, πάταξη της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Πριν από λίγο ξεκίνησε η πορεία της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ από το άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ στην πλατεία ΧΑΝΘ διαδηλώνει το ΠΑΜΕ. Πρωτοβάθμια συνδικάτα και κινήσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα και την πλατεία Αγίας Σοφίας και κάποια τμήματα κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης.

«Η ακρίβεια βρίσκεται στον Θεό, καταπίνει κυριολεκτικά το εργατικό εισόδημα και την ίδια ώρα οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα» δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρήστος Παναγόπουλος στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στο άγαλμα του Βενιζέλου και πρόσθεσε:

«Συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπάρχουν και όπου υπάρχουν αφορούν ελάχιστους κλάδους. Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη και στους μισθούς και στη συλλογική προστασία και την ίδια ώρα η κυβέρνηση φέρνει ένα εργασιακό νομοσχέδιο με 13 ώρες εργασίας, το οποίο θεωρεί ότι ο χρόνος εργασίας είναι εμπόρευμα. Τους λέμε ότι δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας και θα αγωνιστούμε και με απεργία που θα προκηρύξουμε ώστε αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί, γιατί αποτελεί ντροπή για μία ευρωπαϊκή χώρα».

Ο πρόεδρος του ΕΚΘ Χάρης Κυπριανίδης στην ομιλία του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «απέτυχε» να αντιμετωπίσει τους μισθούς, να συγκρατήσει τις τιμές, να δώσει λύση στην ακριβή στέγη, να πατάξει την εργοδοτική αυθαιρεσία και πρόσθεσε:

«Είμαστε στο δρόμο, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν τα ψίχουλα και τα μικρά επιδόματα που ανακοινώνονται στις μεγάλες και φαντεζί φιέστες, όπως η σημερινή του κ. Μητσοτάκη στο Βελλίδειο. Είμαστε στους δρόμους γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Γιατί θέλουμε ζωή με αξιοπρέπεια, γιατί απαιτούμε σεβασμό και αναγνώριση της δουλειάς και του κόπου μας, γιατί διαφωνούμε με τα επιδόματα εξάρτησης που κάθε τόσο εφευρίσκει η κυβέρνηση και απαιτούμε δίκαια μέτρα μόνιμου χαρακτήρα».

«Αύξηση μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και αναβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου είναι τα αιτήματά μας, αιτήματα απλά, ανθρώπινα, καθημερινά, λογικά», τόνισε ο προεδρεύων της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΑΔΕΔΥ Βασίλης Πολυμερόπουλος και συνέχισε:

«Δε γίνεται η ανεργία να έχει πέσει κάτω από το 8% και καμιά συζήτηση να μη γίνεται για τις κρατήσεις του 2%, δεν μπορεί να μη γίνεται συζήτηση για τον 13ο και 14ο μισθό». Μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει πορεία μέσω της παραλιακής προς τη ΧΑΝΘ.

Στην πλατεία της ΧΑΝΘ, απέναντι από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» διαδηλώνει το ΠΑΜΕ και τα Εργατικά Σωματεία, παρουσία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ εργαζόμενοι κρατούν μεγάλα πανό με τα αιτήματά τους και μιλούν εκπρόσωποι συνδικάτων.