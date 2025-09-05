Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντόπισε υπόθεση που αφορά γνωστό Έλληνα τράπερ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, ο οποίος παρακολουθεί διαδικτυακές αναφορές για καλλιτέχνες, αθλητές και influencers, κατέγραψε αναφορά για αγορά από τον καλλιτέχνη ρολογιού γνωστής μάρκας, αξίας 116.000 ευρώ.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο trapper είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία είχε μεταφέρει το σύνολο των δικαιωμάτων του, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης δήλωνε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο, ζητώντας από τη δισκογραφική του εταιρεία να αποδίδει εισοδήματά του στη μη κερδοσκοπική.

Η ΜΚΟ φρόντιζε να καλύπτει και τις πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη όπως την αγορά και διάθεση σε αυτόν supercar, ρολογιών, ακριβών τσαντών και ρούχων. Όπως και το ρολόι των 116.000 ευρώ

Η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να μην καταβληθούν φόροι για τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Στον trapper καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ, ενώ η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις έρευνες τόσο για τη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και για τη δισκογραφική, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.