Μία ομάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, των Navy Seals, πυροβόλησε και σκότωσε αρκετούς Βορειοκορεάτες αμάχους κατά τη διάρκεια μυστικής αποστολής που είχε σκοπό την εγκατάσταση συσκευής παρακολούθησης στη Βόρεια Κορέα το 2019.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που αναμεταδίδει ο Guardian, και το οποίο βασίζεται σε ανώνυμες πηγές, μεταξύ των οποίων νυν και πρώην στρατιωτικοί με γνώση των διαβαθμισμένων ακόμη λεπτομερειών, αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ενώ βρισκόταν σε ιστορικές διαπραγματεύσεις με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ-ουν.

Το σχέδιο στόχευε να καλύψει ένα «τυφλό σημείο» στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ώστε να μπορούν να υποκλέψουν επικοινωνίες του Κιμ, προσφέροντας πιθανό πλεονέκτημα στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών το 2019.

Ωστόσο, η αποστολή εκτροχιάστηκε όταν η ομάδα των Navy Seals συνάντησε Βορειοκορεάτες πολίτες που φαίνονταν να ψαρεύουν οστρακοειδή. Οι Αμερικανοί άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας όλους όσους βρίσκονταν στο μικρό αλιευτικό σκάφος, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός θυμάτων.

Ούτε η αμερικανική ούτε η βορειοκορεατική κυβέρνηση έχουν δημοσιοποιήσει την αποτυχημένη επιχείρηση. Πριν από την έγκριση του σχεδίου, ο Λευκός Οίκος ανησυχούσε ότι ακόμη και μια μικρής κλίμακας στρατιωτική δράση θα μπορούσε να προκαλέσει «καταστροφικά αντίποινα» από τη Βόρεια Κορέα.

Μια διαβαθμισμένη έκθεση του Πενταγώνου που ακολούθησε, έκρινε πως οι δολοφονίες αμάχων δικαιολογούνταν βάσει των κανόνων εμπλοκής.

Το 2019, οι Seals αναπτύχθηκαν σε ύδατα της Βόρειας Κορέας με πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν δύο μικρά υποβρύχια για να προσεγγίσουν την ακτή μέσα σε παγωμένα νερά. Ομάδα οκτώ πεζοναυτών είχε εντολή να περάσει κρυφά τα σύνορα, να εγκαταστήσει τη συσκευή και να αποχωρήσει απαρατήρητη. Ωστόσο, η επιχείρηση διακόπηκε από την επίθεση στους πολίτες και η ομάδα αποχώρησε χωρίς να εγκαταστήσει τη συσκευή.

Το σχέδιο βασιζόταν σε παρόμοια επιχείρηση του 2005 που είχε εγκριθεί από τον Τζορτζ Μπους.

Ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σεούλ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Έκτοτε, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας έχουν καταρρεύσει και η Πιονγιάνγκ έχει προχωρήσει με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων.