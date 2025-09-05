Μια πρώην παίκτρια του Love Island USA δέχθηκε σφοδρή κριτική στα social media αφού ανάρτησε βίντεο από το σοβαρό τροχαίο που είχε με μηχανάκι στην Ταϊλάνδη — φορώντας μόνο το μπικίνι της.

Η 24χρονη Chanse Corbi, που εμφανίστηκε στην τέταρτη σεζόν του ριάλιτι, βρέθηκε σε περιπέτεια ενώ έκανε τουρ στο Τσιάνγκ Μάι με ενοικιαζόμενη μηχανή, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ξαναοδηγήσει, όπως αναφέρει η nypost. Για μια εβδομάδα κινούνταν χωρίς προβλήματα, μέχρι που αποφάσισε να επισκεφθεί τον καταρράκτη Bua Tong, γνωστό ως «Sticky Waterfall».

Στην επιστροφή, το μηχανάκι της έπεσε σε μια μεγάλη λακκούβα στη μέση του δρόμου. «Το μπροστινό λάστιχο στράβωσε, η φίλη μου εκσφενδονίστηκε και εγώ παγιδεύτηκα κάτω από τη μηχανή, σερνόμενη για περίπου τρία μέτρα», περιέγραψε η Corbi.

Sexy reality star sparks backlash for filming motorbike crash aftermath — while wearing a bikini: ‘What are you trying to prove?’ https://t.co/bEgRZGkkt3 pic.twitter.com/bDYRBquGmL — New York Post (@nypost) September 4, 2025

Η ίδια υπέστη σοβαρά τραύματα: κάταγμα στο πόδι, σκίσιμο στο φρύδι από τα γυαλιά της και εκτεταμένο «γδάρσιμο» στο πόδι που παραλίγο να χρειαστεί μόσχευμα. Η φίλη της Connie έσπασε τον αστράγαλό της σε τρία σημεία.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκαν σε μεγαλύτερη μονάδα. Η Connie επέστρεψε στην Ιταλία για χειρουργείο, ενώ η Corbi πέρασε ενάμιση μήνα στα νοσοκομεία λόγω μόλυνσης στο πόδι της.

Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, η influencer ανάρτησε βίντεο όπου εμφανίζεται με μπικίνι να δείχνει γελώντας τα τραύματά της. Σε άλλο κλιπ, με επιδέσμους αυτή τη φορά, τους αφαιρεί on camera για να αποκαλύψει τις πληγές της, προσφέροντας μάλιστα έκπτωση σε μάρκα μαγιό.

«Τουλάχιστον δεν έχασα το πόδι μου», έγραψε στη λεζάντα, τονίζοντας πως το περιστατικό συνέβη πριν από τρεις μήνες και πλέον είναι καλά.

Η αντίδραση του κοινού, ωστόσο, ήταν οργισμένη:

«Να οδηγείς μηχανάκι με εσώρουχα; Τι προσπαθείς να αποδείξεις;» έγραψε ένας χρήστης. «Να στήνεις κάμερα πριν καν δεις τις πληγές σου είναι τραγικό», σχολίασε άλλος. Κάτοικοι της περιοχής την κατηγόρησαν για έλλειψη σεβασμού, υπενθυμίζοντας ότι η Ταϊλάνδη είναι συντηρητική χώρα με αυστηρούς κανόνες ένδυσης.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι «σίγουρα έπρεπε να φορέσω κάτι παραπάνω από μπικίνι», αλλά δήλωσε ευγνώμων που φορούσε κράνος: «Χωρίς αυτό, ξέρω ότι δεν θα ήμουν εδώ να λέω την ιστορία».