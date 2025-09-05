Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Πετρωτό Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, σε συνθήκες άπνοιας.