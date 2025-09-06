Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ κατέγραψε μια πρωτοφανή εικόνα ενός ζωντανού και λαμπερού σμήνους νεογέννητων άστρων που αιωρούνται στο διάστημα — μερικά σχεδόν οκτώ φορές πιο θερμά από τον ήλιο.

Οι εντυπωσιακές νέες εικόνες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη από τη NASA, παρουσιάζουν το Νεφέλωμα Αστακού — ένα λαμπερό πορτοκαλί και χρυσό σύννεφο από σκόνη και αέριο όπου γεννιούνται άστρα, που φιλοξενεί ένα σύμπλεγμα βρεφικών άστρων γνωστό ως Pismis 24.

Τα καυτά νεογέννητα άστρα διαφόρων σχημάτων και μεγεθών γεμίζουν τον πυρήνα του Νεφελώματος Αστακού, το οποίο βρίσκεται περίπου 5.500 έτη φωτός από τη Γη στον αστερισμό του Σκορπιού, σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία.

Ένα έτος φωτός ισοδυναμεί με 5,8 τρισεκατομμύρια μίλια.

«Φιλοξενώντας ένα ζωντανό αστρικό φυτώριο και ένα από τα πιο κοντινά σημεία γέννησης μεγάλων άστρων, το Pismis 24 παρέχει σπάνια εικόνα για τα μεγάλα και ισχυρά άστρα», ανέφερε η NASA σε δελτίο τύπου.

«Η εγγύτητά του καθιστά αυτήν την περιοχή έναν από τους καλύτερους τόπους για να εξερευνήσουμε τις ιδιότητες των καυτών νεαρών άστρων και την εξέλιξή τους».

Χρησιμοποιώντας υπέρυθρη όραση, το τηλεσκόπιο διέσχισε τα συννεφιασμένα διαστρικά σύννεφα για να αποκαλύψει χιλιάδες λευκά, κίτρινα και κόκκινα άστρα. Τα πιο φωτεινά χαρακτηρίζονται από έξι ακτίνες διάθλασης, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη στη Γαλαξία της Ανδρομέδας λαμπυρίζουν στο φόντο, όπως δείχνουν οι εικόνες.

Η NASA δήλωσε ότι τα νεαρά άστρα — κάποια σχεδόν οκτώ φορές πιο θερμά από τον ήλιο — εκπέμπουν έντονη ακτινοβολία και ισχυρούς ανέμους που σχηματίζουν το νεφέλωμα σε επιβλητικές, ορεινές κορυφές που φαίνονται στις νέες εικόνες.

Το Νεφέλωμα Αστακού είναι μια από τις πιο κοντινές και προσβάσιμες περιοχές έντονης αστρικής γέννησης.

Η περιοχή παρέχει στους ερευνητές μια μοναδική ματιά σε μια φάση κοσμικής εξέλιξης που δημιούργησε πολλαπλά ηλιακά συστήματα σε ολόκληρο τον γαλαξία, σύμφωνα με τους αστρονόμους.

Το τηλεσκόπιο, που εκτοξεύθηκε το 2021, είναι ο μεγαλύτερος και πιο ισχυρός αστρικός φακός που έχει σταλεί ποτέ στο διάστημα.