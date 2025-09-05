Πολιτική κρίση είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία (ή προ των πυλών για μερικούς αναλυτές) με τον Εμανουέλ Μακρόν να εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η πολυπόθητη ψήφος εμπιστοσύνης.

Το Politico έγραψε πως ο Γάλλος πρόεδρος ψάχνει αντικαταστάτη του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης την προσεχή Δευτέρα.

Ένας υπουργός δήλωσε στο Politico ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει νέο πρωθυπουργό εγκαίρως, ώστε «να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει τα συνδικάτα στις 18 Σεπτεμβρίου».

Σχετικά με το πρόσωπο που μπορεί να αναλάβει τα ηνία ως ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας, το Politico αναφέρει ως πιθανά τα ονόματα του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί, του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, της υπουργού Εργασίας Κατρίν Βοτρίν και του ΥΠΟΙΚ Ερίκ Λομπάρντ.