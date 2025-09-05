«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, να δώσουμε στους μαθητές τα φτερά της γνώσης και της κριτικής σκέψης, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη που τους ενδυναμώνει», τόνισε η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ανοίγοντας τη συζήτηση , για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της OpenAI και του Ιδρύματος Ωνάση, για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος εισαγωγής εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η κ. Ζαχαράκη έθεσε τα ερωτήματα στη συζήτηση που είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο CEO της OpenAI, Sam Altman, ενώ συζήτησε και με έναν καθηγητή Πληροφορικής λυκείου και μία μαθήτρια, οι οποίοι μετέφεραν την πραγματική εμπειρία τους από τη χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη σχολική αίθουσα.

Η υπουργός υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης και του υπουργείου «να εξοπλίσουμε τους εκπαιδευτικούς με νέα εργαλεία, δυνατότητες και προοπτικές, ώστε να ηγηθούν της εκπαιδευτικής καινοτομίας και να καθοδηγήσουν τη νέα γενιά στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης». «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι ένας άλλος ‘’πλανήτης’’, στον οποίο θα ζήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι ο ‘’πλανήτης’’ πάνω στον οποίο ήδη ‘’κατοικούμε’’, ορίζοντας νέους κώδικες επικοινωνίας, εργασίας και μάθησης. Σήμερα, σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση, μιλάμε για το άλμα στο ‘’αύριο’’ -ένα άλμα που ήδη συντελείται στο δημόσιο σχολείο και στα πανεπιστήμιά μας», παρατήρησε.

Σε ό,τι αφορά την στρατηγική ώστε η νέα γενιά να προετοιμαστεί για όσα έρχονται η κ. Ζαχαράκη κάνοντας έναν απολογισμό έξι ετών των κυβερνητικών παρεμβάσεων ανέφερε ότι «στο δημόσιο σχολείο στην τάξη μπήκαν χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες και κιτ ρομποτικής, δύο από τα πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί», καθώς και ότι «οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν στις νέες τεχνολογίες, και μέσα στον επόμενο μήνα ξεκινά η εστιασμένη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση αυτών των μέσων, με ενσωμάτωση θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης με την αξιοποίηση ενός ακόμα έργου του Ταμείου Ανάκαμψης».

«Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχωρήσαμε σε στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες: Πραγματοποιήσαμε ημέρες διαλόγου με πάνω από 3.000 εκπαιδευτικούς για τις ηθικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της ΤΝ με Έλληνες πανεπιστημιακούς από πανεπιστήμια της Ελλάδας και τους εξωτερικού. Διοργανώσαμε το Φεστιβάλ AI με το Ίδρυμα Ωνάση, που ήταν ανοιχτό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πέρα των Ωνάσειων σχολείων που θα ξεκινήσουν. Επιμορφώσαμε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και την Tipping Point, για τη δημιουργική ενσωμάτωση της ΤΝ στη διδασκαλία. Μεταφράσαμε και διανείμαμε τους οδηγούς UNESCO και ΕΕ για την ηθική χρήση της AI στην εκπαίδευση. Υποστηρίξαμε τον πρώτο μαθητικό διαγωνισμό AI, που έδωσε ώθηση σε νέα μαθήματα, θερινά σχολεία και κοινότητες μάθησης. Οι μαθητές μας επέστρεψαν με 2 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλιο. Παράλληλα, αναπτύξαμε νέα σχολικά βιβλία Πληροφορικής -από φέτος σε έντυπη μορφή- με ενσωματωμένο γραμματισμό στην ΤΝ. Να μάθουν τα παιδιά από νέο περιεχόμενο», πρόσθεσε.

Σχετικά με τα έργα πληροφορικής που ακολουθούν ανέφερε: «Μετασχηματίζουμε προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, με χιλιάδες ανοικτούς ψηφιακούς πόρους και σενάρια διδασκαλίας με ΤΝ. Δημιουργούμε ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή και μαθήτριας. Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικά εργαλεία με 3D ολογράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδρύουμε 13 Κέντρα Καινοτομίας σε όλη τη χώρα, με πρόσβαση σε ΤΝ, μηχανική μάθηση και μεγάλα δεδομένα. Αναπτύσσουμε πλατφόρμα επαγγελματικής καθοδήγησης με μηχανική μάθηση, για προσωποποιημένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτάσεις».

Πρόεδρος Ιδρύματος Ωνάση: Βρισκόμαστε δίπλα σας σε μια αποστολή που αφορά το παρόν αλλά και τις επόμενες γενιές

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου χαρακτήρισε κομβική στιγμή για την εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα τη συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και την OpenAI. «Συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας ως στρατηγικοί εταίροι σε μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα συνδέεται με τη λειτουργία -την ερχόμενη Πέμπτη των πρώτων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων». «Κύριε Πρωθυπουργέ, μπορώ να σας αναφέρω ότι είμαστε έτοιμοι», είπε απευθυνόμενος στην Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Παπαδημητρίου χαρακτήρισε ορόσημο την υπογραφή της συμφωνίας «ακριβώς στα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ιδρύματος, την οποία γιορτάζουμε φέτος». «Πρόκειται για μια πιλοτική πρωτοβουλία για να διερευνηθεί και στη συνέχεια υλοποιηθεί η αξιόπιστη, υπεύθυνη και ηθική εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε πρώτη φάση σε 20 δημόσια Γυμνάσια -Πειραματικά, Πρότυπα και φυσικά στα Δημόσια Ωνάσεια σχολεία», είπε.

Όπως εξήγησε, «το πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία είναι για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από μία καινοτομία», καθώς «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που θα υπάρξει στο μέλλον. Είναι ήδη εδώ, είναι παντού, είτε το θέλουμε είτε όχι».

«Πιστεύουμε ότι όλοι εμείς δεν πρέπει να είμαστε απλά προετοιμασμένοι να ζήσουμε το μέλλον. Θα πρέπει να το συνδιαμορφώσουμε, αλλιώς θα ζήσουμε ως θύματα διαμορφώσεων που θα γίνουν ερήμην μας. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σήμερα δίπλα σας, ως εταίροι, σε μια αποστολή που αφορά το παρόν αλλά και τις επόμενες γενιές», τόνισε, καταλήγοντας ότι «η υπόσχεση που η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει, ειδικά στην εκπαίδευση, είναι ξεχωριστά σημαντική εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία, βελτιωμένες μέθοδοι διδασκαλίας και ενδυνάμωση των νέων να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό, απόκτηση των τεχνικών, των τεχνικών γνώσεων αλλά και της κριτικής σκέψης που τώρα γίνεται όλο και πιο αναγκαία καθώς βρισκόμαστε στην αρχή του ταξιδιού».

Chris Lehane: Περιμένω σε πέντε χρόνια να δω στην Ελλάδα ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ηγείται παγκοσμίως στην ενσωμάτωση της ΤΝ

Ο Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer της OpenAI ξεκίνησε την παρέμβασή του λέγοντας ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT όταν τρέχει το πρωί για να μάθει για τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. «Ίσως για άλλους το ChatGPT να είναι ένα PhD στο χέρι τους, όμως για εμένα σήμερα το πρωί στην Ελλάδα, ήταν σαν να κρατούσα έναν σοφιστή κι έμαθα απίστευτα πράγματα για αυτήν την υπέροχη πόλη. Είναι η πόλη που εφηύρε το αλφάβητο, όπου ο Απόστολος Παύλος έγραψε πολλές από τις επιστολές του, μία πόλη που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Βορρά, Νότου, Ανατολής και Δύσης. Και εύλογα, μια πόλη που πάντα γράφει ιστορία, όπως γράφει ιστορία και σήμερα», ανέφερε.

Περαιτέρω εξήρε την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. «Το γεγονός ότι έχετε ξεχωριστό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είναι κάτι μοναδικό στον κόσμο», παρατήρησε, προσθέτοντας ότι «αισθανόμαστε πραγματικά τιμή που συνεργαζόμαστε μαζί σας και με την κυβέρνησή σας σε αυτό το έργο». «Καθώς μπαίνουμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη γενιά θα έχει πρόσβαση σε αυτήν την τεχνολογία. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του την αντιλαμβάνονται ως ένα νέο βασικό δικαίωμα», επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση εξήγησε ότι αφορά πρώτον την εισαγωγή της ΤΝ πιλοτικά σε μια ομάδα σχολείων, δεύτερον την ανάπτυξη προγράμματος για υποστήριξη του AI literacy, τόσο για μαθητές όσο και για καθηγητές και τρίτον το κομμάτι των startups με την Endeavor, που συνδέει την εκπαίδευση και τους δασκάλους με τη δημιουργία νέων εταιρειών, νέων θέσεων εργασίας και νέων κλάδων στην οικονομία. «Με το όραμα του Πρωθυπουργού, με τους ανθρώπους αυτής της κυβέρνησης που φέρνουν αποτελέσματα και μάλιστα μέσα σε μόλις πέντε μήνες περιμένω σε πέντε χρόνια να δω ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ηγείται παγκοσμίως στην ενσωμάτωση της ΤΝ. Η Ελλάδα έχει απίστευτο ταλέντο, που συχνά φεύγει στο εξωτερικό και είναι σημαντικό να μείνει εδώ. Κι αυτό το πρόγραμμα είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση», κατέληξε.

Πριν τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Sam Altman η Σοφία Ζαχαράκη συνομίλησε με τον Γιώργο Αραμπατζή, καθηγητή Πληροφορικής στο Πειραματικό Λύκειο του ΠΑΜΑΚ και τη μαθήτρια του ίδιου σχολείου Άντα Κατσάνα. Στο ερώτημα πώς βιώνει την αλλαγή στη διδασκαλία με την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης ο κ. Αραμπατζής απάντησε ότι ότι πρόκειται για επαναστατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται αλλάζει ριζικά τρόπο τον που δουλεύουν οι καθηγητές με τους μαθητές. «Τους δίνω την άσκηση, να τη λύσουν στο χαρτί και μετά τη δίνουμε στον ψηφιακό βοηθό, όχι απλά για να ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεων και να προτείνει διορθώσεις, αλλά να διαμορφώσει και το κατάλληλο για τον μαθητή υποστηρικτικό υλικό. Τα παιδιά είναι αυτόνομα κι έχουν έναν προσωπικό καθηγητή», ανέφερε, εκτιμώντας πως καθοριστική δεξιότητα που θα πρέπει να καλλιεργηθεί στους μαθητές είναι «η κριτική σκέψη που βοηθάει το παιδί στη δημιουργία προτροπών, πώς θα μιλήσει με την ΤΝ, να είναι σαφείς και συγκεκριμένες οι προτροπές». Από την πλευρά της η μαθήτρια σημείωσε πως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας και η χρήση τους εύκολη «επειδή την έχουμε βιώσει μέσα από το σχολείο». «Στη μελέτη μου χρησιμοποιώ πολύ την ΤΝ για να τεστάρω τις γνώσεις μου, ιδιαίτερα όταν ο όγκος της ύλης είναι πολύ μεγάλος ζητώ να με βοηθήσει να ξεδιαλύνω την ύλη και ό,τι απορία έχω να τη λύσει», σημείωσε.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης συντόνισε ο Βασίλης Κουτσούμπας, Σύμβουλος Ψηφιακής Πολιτικής & Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

