Στη δωρεά μίας επεμβατικής χειρουργικής τράπεζας αξίας 75.000 ευρώ στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο του Βόλου προχώρησε μία κάτοικος της περιοχής.

Η δωρήτρια προχώρησε σε αυτήν την κίνηση με στόχο να στηρίξει έμπρακτα το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, που καθημερινά εργάζεται για την υγεία των πολιτών ενώ επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, σύμφωνα με το gegonota.news.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιάννης Ντόκος, απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή, αναφέροντας: «Η πράξη σας αποτελεί ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και εκτίμησης προς το έργο του Γ.Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”. Η δωρεά σας θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχουμε στους συμπολίτες μας».