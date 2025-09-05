Αμετάβλητη διατήρησε την αξιολόγησή του για την Ελλάδα ο καναδικός οίκος DBRS, στο «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές, στη δεύτερη αξιολόγησή του για την ελληνική οικονομία το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο καναδικός οίκος είχε αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα «BBB» με σταθερές προοπτικές από «ΒΒΒ (low) με «θετικές» προοπτικές κατά την πρώτη αξιολόγησή του στις 7 Μαρτίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις 19 Σεπτεμβρίου, οπότε πρόκειται να προχωρήσει στη δεύτερη αξιολόγησή του ο οίκος Moody’s.