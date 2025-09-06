Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε χθες Παρασκευή ότι έχει λάβει αποφάσεις για μια ακόμη μεγάλη αμερικανική πόλη, στην οποία σκοπεύει να στείλει μονάδες της Εθνοφρουράς για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποια πόλη πρόκειται.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έριξε στο τραπέζι τις τελευταίες εβδομάδες τα ονόματα διαφόρων αστικών κέντρων – σε όλα κυβερνούν δημοκρατικοί –, στο πλαίσιο εκστρατείας «νόμου και τάξης». Ανάμεσά τους ήταν η Βαλτιμόρη, το Σικάγο και η Νέα Ορλεάνη. Το τρέχον διάστημα, είναι ανεπτυγμένα στοιχεία της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών αστυνομικών υπηρεσιών στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.