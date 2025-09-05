Πρώην ασθενείς του χειρουργού, Νιλ Χόπερ, ο οποίος σκόπιμα πάγωσε τα πόδια του, προκειμένου να τα ακρωτηριάσει, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες ότι μπορεί να έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις που άλλαξαν τη ζωή τους χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη. Ο Χόπερ, 49 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 32 μηνών, αφού παραδέχτηκε πέντε κατηγορίες κατά την εμφάνισή του στο Truro Crown Court την Πέμπτη το απόγευμα. Συγκεκριμένα, παραδέχτηκε δύο κατηγορίες απάτης μέσω ψευδούς δήλωσης σε ασφαλιστικές εταιρείες και τρεις κατηγορίες κατοχής ακραίων πορνογραφικών εικόνων, που αφορούσαν βίντεο από τον ιστότοπο EunuchMaker, τα οποία απεικόνιζαν γενετικούς ακρωτηριασμούς.

Ο αγγειοχειρουργός παραδέχτηκε ότι εξαπάτησε τις ασφαλιστικές εταιρείες κατά 466.653,81 λίρες, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι οι τραυματισμοί στα πόδια του, που οδήγησαν σε ακρωτηριασμό το 2019, δεν ήταν αυτοπροκαλούμενοι. Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Χόπερ είχε χρησιμοποιήσει ξηρό πάγο για να παγώσει τα πόδια του σε σημείο που να μην είναι πλέον βιώσιμα, γεγονός που οδήγησε στην αναγκαστική ακρωτηρίασή τους. Σύμφωνα με την υπόθεση, αυτή η πράξη ήταν μια παλιά επιθυμία του και είχε σεξουαλικό ενδιαφέρον για την ίδια τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Χόπερ εργαζόταν στο Royal Cornwall Hospitals NHS Trust από το 2013 έως τη στιγμή που τέθηκε σε αναστολή τον Μάρτιο του 2023, μετά τη σύλληψή του. Τον Δεκέμβριο του 2023, ανεστάλη από το ιατρικό μητρώο. Το Trust είχε επιβεβαιώσει προηγουμένως ότι οι ποινικές κατηγορίες δεν σχετίζονταν με την «επαγγελματική του συμπεριφορά», προσθέτοντας ότι «δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδεικνύουν κίνδυνο για τους ασθενείς». Ωστόσο, πρώην ασθενείς του Χόπερ, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που υπεβλήθησαν σε ακρωτηριασμό, επικοινώνησαν με το νοτιοδυτικό δικηγορικό γραφείο Enable Law, εκφράζοντας ανησυχία για τη θεραπεία που έλαβαν υπό το φως των κατηγοριών.

Ο Μάικ Μπερντ, εταίρος στο Enable Law, δήλωσε ότι η υπόθεση προκάλεσε «σοκ και σοβαρή ανησυχία» στους πρώην ασθενείς. «Ορισμένοι έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις που άλλαξαν τη ζωή τους και τώρα ανησυχούν ότι δεν ήταν απαραίτητες», ανέφερε. «Παρότι κατανοούμε ότι το RCHT έχει δηλώσει ότι οι κατηγορίες δεν σχετίζονται με την επαγγελματική του συμπεριφορά και ότι φαινομενικά δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς, πρόκειται για τόσο σοβαρή κατάσταση που απαιτείται μια αυστηρή δημόσια έρευνα», συμπληρώνεται. Το Enable Law συνεργάζεται επίσης με τη φιλανθρωπική οργάνωση Limbless Association, η οποία υποστηρίζει ακρωτηριασμένα άτομα, και τονίζει την ανάγκη για «ανεξάρτητη, διαφανή έρευνα», καθώς και για την παροχή ψυχολογικής και ιατρικής στήριξης στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Ο Χόπερ είχε καταθέσει αιτήσεις προς τις ασφαλιστικές εταιρείες Aviva Group και Old Mutual τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2019 για συνολικά 466.653 λίρες, ισχυριζόμενος ότι οι τραυματισμοί στα πόδια του δεν ήταν αυτοπροκαλούμενοι. Παράλληλα, είχε αγοράσει βίντεο από τον ιστότοπο EunuchMaker μεταξύ Αυγούστου 2018 και Δεκεμβρίου 2020, τα οποία απεικόνιζαν ακρωτηριασμούς και ενθάρρυναν τρίτους, όπως ο Marius Gustavson από τη Νορβηγία, να αφαιρούν μέλη του σώματός τους. Ο Gustavson είχε αφαιρέσει το πέος του, ένα μέρος από το στήθος του και είχε παγώσει το πόδι του, ώστε να χρειαστεί ακρωτηριασμός.

Μια εκπρόσωπος της Devon and Cornwall Police δήλωσε ότι «το Royal Cornwall Hospitals NHS Trust, όπου εργαζόταν ο Χόπερ, συνεργάστηκε στενά με την Αστυνομία καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας». Εκπρόσωπος του νοσοκομείου επανέλαβε ότι οι κατηγορίες δεν σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά του Χόπερ και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία κινδύνου για τους ασθενείς. Το νοσοκομείο καλεί πρώην ασθενείς που έχουν απορίες ή ανησυχίες για τη θεραπεία τους να επικοινωνήσουν με την ομάδα εμπειρίας ασθενών του Trust.

Ο Χόπερ είχε τιμηθεί το 2020 με το βραβείο «Against All Odds» στα Amplifon Awards for Brave Britons, αναγνωρίζοντας την προσωπική του γενναιότητα σε μια τελετή που παρουσίασε η Rachel Burden του BBC1 TV Breakfast.