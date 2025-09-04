Άναυδος έμεινε ένας άνδρας όταν άνοιξε το γκαράζ του και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με μια γιγάντια νυχτερίδα, της οποίας το άνοιγμα φτερών φτάνει έως και 1,7 μέτρα.

Το περιστατικό έγινε στις Φιλιππίνες και υπάρχει σχετική φωτογραφία, που παρότι είναι αληθινή, αρκετοί θεωρούν ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, καθώς πρόκειται για σπάνιο είδος νυχτερίδας.

Συγκεκριμένα, ονομάζεται Giant Golden-Crowned Flying Fox και είναι μια από τις μεγαλύτερες νυχτερίδες του κόσμου. Εντοπίζεται στις Φιλιππίνες και σε ύψος φτάνει περίπου τα 40 εκατοστά, ενώ ζυγίζει έως και 1,5 με 2 κιλά, ανέφερε η ιστοσελίδα Interesting Engineering

Συνήθως αποκαλείται «ο πραγματικός Μπάτμαν» ή «νυχτερίδα σε μέγεθος ανθρώπου», επειδή τα φτερά της είναι τεράστια και το άνοιγμά τους μπορεί να αγγίξει τα 1,7 μέτρα. Τρέφεται με φρούτα και σε ορισμένες περιπτώσεις με έντομα, ενώ βασικός θηρευτής του είναι ο αετός των Φιλιππίνων.

Οι θεάσεις της δεν είναι σπάνιες στις Φιλιππίνες, αλλά μια χαρακτηριστική φωτογραφία από το 2018 κάτι το γύρο του διαδικτύου ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα NDTV, τη φωτογραφία δημοσίευσε τότε στο Twitter ο χρήστης Alex Joestar και δείχνει τη νυχτερίδα που βρήκε ο άνδρας στο γκαράζ του.

Η ιστοσελίδα έγραψε πως η φωτογραφία αναπαράγεται συνεχώς, επειδή αρκετοί πιστεύουν ότι το ζώο πράγματι έχει το μέγεθος ανθρώπου.

Ωστόσο, πρόκειται για οπτική ψευδαίσθηση, που δημιουργείται τόσο από τη γωνία λήψης της φωτογραφίας, όσο και από τα τεράστια φτερά της, τα οποία όντως μπορεί να φτάσουν σχεδόν το ανθρώπινο μέγεθος.

Το συγκεκριμένο είδος ζώου είναι προστατευόμενο στις Φιλιππίνες, καθώς απειλείται από τον άνθρωπο, με αρκετούς να τις σκοτώνουν τη μέρα στις φωλιές τους, είτε επειδή πιστεύουν σε δεισιδαιμονίες, είτε για κυνήγι.