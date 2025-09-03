Ένας 40χρονος Ιταλός οδηγός γουρούνας (τετρακίνητου οχήματος ATV) υπέστη σοβαρό ατύχημα στην περιοχή Κολιός στην Σκιάθο την Τετάρτη 04/09, όταν για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στάση.

Λόγω της σφοδρής σύγκρουσης, ο οδηγός μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στη συνέχεια στο Πολυϊατρείο Σκιάθου.

Αμέσως μετά δόθηκε εντολή για διακομιδή αφού το περιστατικό έχριζε χειρουργικής εκτίμησης, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο skiathoslife.gr .

Η διακομιδή στο Βόλο πραγματοποιήθηκε με το «Ζαχαρένια» και τη συνοδεία Ιατρού του Κέντρου Υγείας Σκιάθου.