Σε μια προσπάθεια να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα και να ενισχύσει την οδική συμπεριφορά, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα οδικής ασφάλειας της τελευταίας δεκαετίας. Πρόκειται για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος καμερών, το οποίο θα καταγράφει παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την άμεση και διαφανή επιβολή προστίμων, αλλά και την πρόληψη επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, οι κάμερες θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2026, ενώ μέσα στη χρονιά, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος.

Η διαδικασία, που βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης με αναθέτουσα αρχή την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.», υλοποιείται για λογαριασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το έργο, με διάρκεια 11 ετών, έχει προϋπολογισμό 93,8 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Η επένδυση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 2.000 σταθερών καμερών για την παρακολούθηση παραβάσεων όπως η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η υπέρβαση ορίων ταχύτητας και η παράνομη χρήση λωρίδων λεωφορείων, καθώς και 500 κινητών συστημάτων που θα τοποθετούνται σε οχήματα και λεωφορεία, με δυνατότητα καταγραφής πινακίδων σε πραγματικό χρόνο.

Οι κάμερες θα διασυνδεθούν με το Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων.

Επιπλέον, θα αναπτυχθεί εξειδικευμένο λογισμικό, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και θα προσφερθούν υπηρεσίες υποστήριξης για δέκα χρόνια.

Στον σχεδιασμό συμμετέχουν η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» ως διενεργούσα αρχή, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως κύριος του έργου και φορέας χρηματοδότησης, ενώ ο φορέας λειτουργίας είναι το ίδιο το υπουργείο, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, θα συγκροτηθούν επιτροπές και θεματικές ομάδες εργασίας.

Το συνολικό κόστος κατανέμεται σε περίπου 41,7 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό και περισσότερο από 52 εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, την εκπαίδευση, τη δοκιμαστική λειτουργία, τη διαχείριση, την υποστήριξη και τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ