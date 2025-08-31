Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.