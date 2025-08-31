Δεν έχουν τέλος τα τροχαία δυστυχήματα, σε ένα ιδιαίτερα αιματηρό σαββατοκύριακο στην άσφαλτο.

Ένα ακόμη τραγικό συμβάν σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Κυριακής στην Εύβοια. Το θανατηφόρο τροχαίο εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 2:00 π.μ. στον δρόμο που συνδέει τα Ψαχνά με τα Πολιτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, συγκρούστηκε σφοδρά με μοτοσικλέτα στην οποία βρίσκονταν δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 35 ετών.

Η σύγκρουση είχε τραγική κατάληξη: ο 21χρονος ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος, χωρίς τις αισθήσεις του, και λίγο αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο 35χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι δύο τραυματίες με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο 77χρονος οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων – Μεσαπίων.