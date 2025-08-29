Καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου και 40άρια από Τρίτη, βλέπει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, από το απόγευμα του Σαββάτου, θα εκδηλωθούν καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, που ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Από την Τρίτη, ωστόσο, ο υδράργυρος θα κινηθεί κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία.Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος🌡  θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας).

Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο  οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες  σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται  η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα .

 Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια  προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί  να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης.

Πρώτα καταιγίδες και μετά 40 άρια….Καλό μεσημέρι!📌Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο…

Posted by Γιώργος Τσατραφύλλιας on Friday, August 29, 2025