Καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου και 40άρια από Τρίτη, βλέπει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, από το απόγευμα του Σαββάτου, θα εκδηλωθούν καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, που ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Από την Τρίτη, ωστόσο, ο υδράργυρος θα κινηθεί κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία.Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος🌡 θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας).

Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα .

Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης.