Δύο μέτωπα φωτιάς έχουν εκδηλωθεί εδώ και λίγη ώρα στη Μεσσηνία κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η μεγάλη φωτιά είναι εκείνη που καίει στην Ανθούσα, στον Δήμο Οιχαλίας, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια στον Μελιγαλά.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη ενώ ενισχύονται συνεχώς οι επίγειες δυνάμεις.

Νωρίτερα φωτιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση τέθηκε σε έλεγχο και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την πλήρη κατάσβεση.