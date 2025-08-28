Δύο μέτωπα φωτιάς έχουν εκδηλωθεί εδώ και λίγη ώρα στη Μεσσηνία κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η μεγάλη φωτιά είναι εκείνη που καίει στην Ανθούσα, στον Δήμο Οιχαλίας, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια στον Μελιγαλά.
Στο σημείο επιχειρούν πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη ενώ ενισχύονται συνεχώς οι επίγειες δυνάμεις.
Νωρίτερα φωτιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση τέθηκε σε έλεγχο και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δεν εμπνέει ανησυχία.
Οι δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την πλήρη κατάσβεση.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ #Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του #Μελιγαλά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…