Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι.

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 48 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

Μάλιστα, στις 21:45 ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Βασιλικά Σαλαμίνας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.