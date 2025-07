Ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Φενεός στην Κορινθία με τις φλόγες να καίνε δασική έκταση.

Συνεχή ήταν τα μηνύματα από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Το πρώτο αφορούσε την εκκένωση της Καστανιάς ενώ στη συνέχεια, το 112 ήχησε και για τους κατοίκους σε Λαύκα, Καρτέρι, Δροσοπηγή, Κιόνια, Στυμφαλία και Μάτσιζα να απομακρυνθούν.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Συγκεκριμένα οι κάτοικοι της περιοχής Καρτέρι κλήθηκαν να την εκκενώσουν και να κατευθυνθούν προς Στυμφαλία ενώ όσοι βρίσκονται στη Δροσοπηγή Κορινθίας τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν προς Καλιανούς και Κεφαλάρι. Λίγη ώρα αργότερα, εστάλη ακόμα ένα μήνυμα, το οποίο κάλεσε τους κατοίκους στις περιοχές Κιόνια, Στυμφαλία και Μάτσιζα να απομακρυνθούν προς Ψάρι.

Η φωτιά, που ξέσπασε αργά το μεσημέρι, επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή και αυτήν την ώρα καίει δασική έκταση, κατευθυνόμενη προς το βουνό.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και στο σημείο έχουν μεταβεί 185 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 15 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

