«Ποτέ δε φεύγουν τα νεκρά παιδιά απ’ τα σπίτια τους,

τριγυρίζουν εκεί, μπλέκονται στα φουστάνια τής μητέρας τους

την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ κι ακούει το νερό να κοχλάζει

σα να σπουδάζει τον ατμό και το χρόνο. Πάντα εκεί…».

Με αυτούς τους στίχους από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Το στίγμα της απουσίας», ολοκληρώθηκε μια μεγαλειώδης συγκέντρωση στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από το δυστύχημα των Τεμπών.

Πάνω από 5000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από την Ελληνική πρεσβεία ζητώντας «δικαίωση για τις 57 ζωές που χάθηκαν» στο τραγικό δυστύχημα. «Ίσως ποτέ άλλοτε δεν μαζεύτηκε τόσος πολύς κόσμος έξω από την Ελληνική πρεσβεία», έλεγαν παλιότεροι Έλληνες κάτοικοι της Βρετανικής πρωτεύουσας.

I'm at the Tempi protest outside the Greek Embassy in London. HUGE turnout. pic.twitter.com/HipPhVDxS8