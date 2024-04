Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που θέλουμε να δώσουμε μια επιπλέον δόση χαράς, μαγείας και αγάπης. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε αυτές τις στιγμές; Μα φυσικά με ένα party όπου θα μοιραστούμε αυτή τη λάμψη και τη χαρά με τους αγαπημένους μας. H εταιρεία Balloon Fire είναι το e-shop που θα μετατρέψει την κάθε στιγμή σε μια μοναδική εμπειρία και αυτό γιατί η μεγάλη ποικιλία στα πυροτεχνήματα, τα μπαλόνια και τα είδη διακόσμησης θα απογειώσουν αυτές τις στιγμές.

Η προετοιμασία του γάμου και η ανακοίνωση του φύλου του μωρού είναι δύο trends που έχουν μονοπωλήσει στα social media και έχει γίνει μια τάση που όλες οι νέες μανούλες και οι νεόνυμφες θέλουν να ζήσουν. Ανακαλύψτε μαζί μας πως η τέχνη του στολισμού, τα εκθαμβωτικά πυροτεχνήματα στον ουρανό, τα χρωματιστά μπαλόνια και τα διακοσμητικά είδη party μπορούν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα που να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία καθιστώντας αυτές τις στιγμές ακόμα πιο μαγικές και ονειρικές. Ο Ανδρέας Τζελέπης, ιδιοκτήτης της εταιρείας Balloon Fire και καταξιωμένος διακοσμητής με CBA certification και η ομάδα του, θα εμπνευστούν και θα σας προτείνουν ιδέες που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας δημιουργώντας στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα στη ζωή σας.

Gender Reveal…Η αποκάλυψη του φύλου με μια μοναδική οπτική!

Το Gender Reveal είναι το trend που έχουν αγαπήσει όλες οι μέλλουσες μανούλες και ανυπομονούν να διοργανώσουν το party αποκάλυψης του φύλου πριν τη μεγάλη στιγμή της γέννησης. Η Balloon Fire επένδυσε σε αυτή τη νέα τάση και διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία σε πρωτότυπα προϊόντα που θα απογειώσουν την αποκάλυψη του φύλου με μοναδικό τρόπο και θα το μετατρέψουν σε ένα εκπληκτικό party έκπληξη για τους νέους γονείς.

Boy or Girl? Kαι με αυτό το σύνθημα ένας σάκος γεμισμένος από χρωματισμένα ροζ ή γαλάζια μπαλόνια θα απελευθερωθούν στον ουρανό αποκαλύπτοντας το φύλο του μωρού. Και για τους μπαμπάδες λάτρεις του ποδοσφαίρου, υπάρχει η επιλογή μιας γεμισμένης μπάλας με ροζ ή γαλάζια πούδρα όπου ο μπαμπάς μπορεί να βάλει γκολ το καλύτερο γκολ της ζωής του και με το δυνατό του χτύπημα να γεμίσει ο χώρος με πολύχρωμη οικολογική πούδρα. Θα δημιουργηθεί ένα χρωματιστό σύννεφο αποκαλύπτοντας το φύλο του μωρού. Και αν θέλετε να συμμετέχουν και οι καλεσμένοι σας σε αυτό το υπέροχο γεγονός, μπορείτε να προμηθευτείτε spray με πολύχρωμη πούδρα και με ταυτόχρονο πάτημα των καλεσμένων μετρώντας αντίστροφα, να δημιουργήσετε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Συνδυάστε αυτή τη στιγμή με εναέρια πυροτεχνήματα στον ουρανό και άλλα διακοσμητικά είδη που θα ολοκληρώσουν μοναδικά το Gender Reveal Party!

Pre-Wedding Party με Balloon fire και…όλα του γάμου εύκολα!

To Pre-Wedding Party το περιμένει και το σχεδιάζει πολλά χρόνια η κάθε νύφη, έτσι το ξέφρενο party αποτελεί τον ιδανικό πρόλογο για τη μεγάλη στιγμή του γάμου. H Balloon Fire εξειδικεύεται σε προϊόντα για party γάμου και μετατρέπει κάθε στιγμή σε μια πρόγευση χαράς που επικρατεί εκείνη την ημέρα. Η προετοιμασία του χώρου για την πιο σημαντική στιγμή της νύφης περιλαμβάνει διακοσμητικά είδη όπως λευκά μπαλόνια, διάφανα μπαλόνια με γυαλιστερά κομφετί, χιουμοριστικά μπαλόνια για τον γαμπρό και τη νύφη. Η σχηματισμένη λέξη BRIDE TO BE από μπαλόνια δεν θα μπορούσε να λείπει από κανένα Pre-Wedding Party.Οι διακοσμητικές κουρτίνες σε γυαλιστερά εντυπωσιακά χρώματα θα πρέπει να κρεμαστούν στο κατάλληλο σημείο για φόντο όπου θα αποτυπωθούν τα καλύτερα στιγμιότυπα. Η μοναδική στιγμή ολοκληρώνεται με υπέροχα πυροτεχνήματα που χρωματίσουν τον ουρανό με εντυπωσιακά χρώματα που συμβολίζουν την ένωση του ζευγαριού και την αγάπη με ένα παραμυθένιο τρόπο.

Μοιραστείτε αυτές τις στιγμές με τους αγαπημένους σας φίλους και οικογενειακά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη χαρά σας σε αυτά τα υπέροχα parties. Αφεθείτε στην έμπειρη ομάδα της Balloon Fire όπου θα διακοσμήσει πρωτότυπα κάθε event, party γενεθλίων, bachelor party, εταιρικές εκδηλώσεις, party αποφοίτησης και πολλά ακόμη που θα χαρίσουν μια μαγεία στη ζωή σας!