Μια τραγική είδηση συγκλονίζει τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων: Ο 32χρονος Ουκρανός επιχειρηματίας και γνωστός influencer του κλάδου, Κονσταντίν Γκάλιτς, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη μαύρη Lamborghini του στο Κίεβο, με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Ο Γκάλιτς, ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο Kostya Kudo, είχε καταφέρει να αναδειχθεί σε μια από τις πιο προβεβλημένες φιγούρες της crypto κοινότητας στην Ανατολική Ευρώπη.

Το όχημα βρέθηκε σταθμευμένο στη συνοικία Όμπολονσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας, και στο εσωτερικό του βρέθηκε όπλο καταχωρημένο στο όνομά του, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την τοπική αστυνομία.

Η οικογένειά του ενημέρωσε πως ο ίδιος είχε εκφράσει έντονο ψυχολογικό φορτίο λόγω σοβαρών οικονομικών πιέσεων, ενώ φέρεται να είχε στείλει αποχαιρετιστήριο μήνυμα λίγο πριν τον εντοπισμό του. Οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο και εξετάζουν τόσο την πιθανότητα αυτοχειρίας όσο και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η είδηση του θανάτου επιβεβαιώθηκε μέσα από το κανάλι του στο Telegram, όπου δημοσιεύθηκε το εξής μήνυμα:

«Ο Κονσταντίν Κούντο απεβίωσε τραγικά. Τα αίτια διερευνώνται. Θα σας κρατάμε ενήμερους για οποιαδήποτε νεότερα.»

Το γεγονός έρχεται σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περίοδο για τις αγορές ψηφιακών νομισμάτων, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξατμίστηκαν περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας πανικό σε επενδυτές και αναλυτές.

Η αφορμή για την κατάρρευση ήταν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με νέους δασμούς 100% σε κινεζικές εισαγωγές, εντείνοντας την παγκόσμια αβεβαιότητα. Το Bitcoin υποχώρησε κατά σχεδόν 10%, αγγίζοντας τα $111.500, ενώ το Ethereum σημείωσε ιστορικό χαμηλό εντός του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η πτώση θεωρείται ακόμη πιο σοβαρή από εκείνη του 2020, που είχε προκληθεί από την παγκόσμια κρίση της πανδημίας.