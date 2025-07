Την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Intertech ανακοίνωσε η CD Media, γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τη δημόσια πρόταση αποδέχθηκαν 52 μέτοχοι της Intertech, για το 43,09% του μετοχικού κεφαλαίου της, προσφέροντας συνολικά 959.513 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,39%. Το ποσοστό της CD-Media διαμορφώνεται πλέον το 68,29%, ενώ δεν προτίθεται να βγάλει από το ταμπλό του Χρηματιστηρηρίου την Intertech.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε:

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η «CD – MEDIA SOCIETAS EUROPAEA OF TRADING AND SALE OF SOFTWARE AND MULTIMEDIA OPTICAL SYSTEMS S.E.» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 28 Απριλίου 2025 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») προς τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία « ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ » (στο εξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 3.630.679 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 43,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, με αντάλλαγμα 1,27 Ευρώ ανά Μετοχή τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») στις 16 Ιουνίου 2025 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 18.06.2025 και έληξε την 16.07.2025. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 52 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 959.513 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,39% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές»).

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα κατέχουν συνολικά 5.753.734 Μετοχές και 5.753.734 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,29% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.