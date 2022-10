Θέλετε να γίνετε απαραίτητος στους μελλοντικούς εργοδότες; Δεν είναι μόνο οι τεχνικές δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσετε. Καθώς εισερχόμαστε στη νέα βιομηχανική επανάσταση και ο ρυθμός των αλλαγών συνεχίζει να επιταχύνεται, μεταβάλλονται και οι δεξιότητες που χρειάζεστε για να ευδοκιμήσετε στον εργασιακό χώρο.

Στο νέο του βιβλίο, «Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World» (Μελλοντικές δεξιότητες: Οι 20 δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει σε έναν ψηφιακό κόσμο), ο Bernard Marr -συγγραφέας διεθνών μπεστ σέλερ, κεντρικός ομιλητής και στρατηγικός σύμβουλος σε ορισμένες από τις εταιρείες και κυβερνήσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, ειδικός σε θέματα τόσο διαφορετικά όσο οι μελλοντικές τάσεις, οι επιχειρηματικές δεξιότητες, η τεχνητή νοημοσύνη κ.α.- μιλάει για το πώς η επιτυχία στον ψηφιακό κόσμο απαιτεί, επίσης, να κατανοήσουμε πώς η τεχνολογία θα επηρεάσει τον κόσμο μας, ενώ θα χρειαστεί, επίσης, να καλλιεργήσουμε κρίσιμες κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν οι μηχανές.

Δείτε, λοιπόν, 10 από τις κορυφαίες δεξιότητες που θα έχουν ζήτηση από τους εργοδότες τα επόμενα δέκα χρόνια.

Ψηφιακή επάρκεια

Η ψηφιακή επάρκεια περιλαμβάνει τις δεξιότητες μάθησης, εργασίας και πλοήγησης στην καθημερινή ζωή στον ψηφιακό μας κόσμο. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν την ικανότητα χρήσης συσκευών, λογισμικού και εφαρμογών με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Τα άτομα με ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες ψηφιακού μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται εύκολα χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, να παρακολουθούν τις νέες τεχνολογίες και να κατανοούν πώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν τη δουλειά τους και την επιχείρησή τους.

Αποτελεσματική χρήση δεδομένων

Για τις περισσότερες εταιρείες, τα δεδομένα αποτελούν πλέον ένα από τα σημαντικότερα και πολυτιμότερα επιχειρηματικά τους περιουσιακά στοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι οι οργανισμοί θα θέλουν να απασχολούν άτομα που είναι σε θέση να λαμβάνουν δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.

Στο μέσο επιχειρηματικό πλαίσιο, η παιδεία δεδομένων (Data Literacy) σημαίνει να είναι κανείς σε θέση να έχει πρόσβαση στα κατάλληλα δεδομένα και να εργάζεται με αυτοπεποίθηση με αυτά, ώστε να μπορεί να εξάγει κάποιο νόημα από τα δεδομένα που του παρέχονται και να επικοινωνεί σε άλλους τις πληροφορίες βάσει των δεδομένων στα οποία εργάζεται. Όποιος έχει το συγκεκριμένο προσόν, θα είναι, επίσης, σε θέση να αμφισβητήσει την ακεραιότητα και την εγκυρότητα οποιωνδήποτε δεδομένων με τα οποία εργάζεται αντί να ακολουθεί τυφλά τις πληροφορίες που του δίνονται.

Κριτική σκέψη

Στην εποχή των ψεύτικων ειδήσεων (fake news), των φούσκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της υπερφόρτωσης με πληροφορίες, η κριτική σκέψη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις πιο ζωτικές δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσει κανείς για να επιτύχει. Κριτική σκέψη σημαίνει ανάλυση θεμάτων και καταστάσεων με βάση στοιχεία και όχι με βάση φήμες, προσωπικές απόψεις ή προκαταλήψεις. Όταν εξασκείτε την κριτική σκέψη, μπορείτε να αμφισβητήσετε την εγκυρότητα των στοιχείων και να καταλάβετε τι είναι αλήθεια και τι όχι σε διάφορες καταστάσεις.

Συναισθηματική νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα έκφρασης και ελέγχου των συναισθημάτων μας. Ένα συναισθηματικά ευφυές άτομο έχει επίγνωση του τρόπου με τον οποίο τα συναισθήματά του επηρεάζουν τις δικές του συμπεριφορές και επηρεάζουν τους άλλους γύρω του και μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα συναισθήματα αναλόγως. Η ενσυναίσθηση -η ικανότητα να βλέπεις τον κόσμο από την οπτική γωνία κάποιου άλλου-, σύμφωνα με το Forbes, είναι βασικό συστατικό της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Δημιουργικότητα

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι είναι πραγματικά η δημιουργικότητα; Ένας τρόπος για να την ορίσουμε, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Frobes, είναι «η πράξη της μετατροπής ευφάνταστων ιδεών σε πραγματικότητα». Η δημιουργικότητα θα είναι μία από τις πιο επιθυμητές δεξιότητες στον μελλοντικό εργασιακό χώρο, ειδικά καθώς παραδίδουμε όλο και περισσότερες εργασίες ρουτίνας σε μηχανές. Η δημιουργική σκέψη, όπως η επινόηση νέων ιδεών, η επίλυση προβλημάτων, η φαντασία πέρα από την υφιστάμενη κατάσταση και η εφαρμογή ιδεών για την επίλυση προβλημάτων και την βελτίωση των πραγμάτων, θα είναι κρίσιμες στον εργασιακό χώρο του μέλλοντος.

Πνεύμα συνεργασίας

Η φύση της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας αλλάζει καθώς οι ομάδες εξελίσσονται και περιλαμβάνουν υβριδικούς εργαζόμενους, πλήρως απομακρυσμένους εργαζόμενους, εργολάβους και άλλους εργαζόμενους που μετακινούνται μεταξύ έργων και ομάδων. Σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο εργασιακό χώρο, θα πρέπει να είστε σε θέση να συνεργάζεστε και να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με διάφορους συναδέλφους και συνεργάτες.

Ευελιξία

Είστε ανοιχτοί στις αλλαγές; Στον εργασιακό χώρο του μέλλοντος, η αλλαγή θα είναι ακόμη πιο καθοριστικός παράγοντας απ’ ό,τι σήμερα. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τις νέες τεχνολογίες, την αυξανόμενη αυτοματοποίηση, τον ταχύτατα εξελισσόμενο ρυθμό εργασίας και τις τεράστιες επιχειρηματικές διαταραχές. Πρέπει όλοι μας να αναπτύξουμε την ψυχική ανθεκτικότητα για να ευδοκιμήσουμε σε περιόδους συνεχών αλλαγών. Η προσαρμοστικότητα -η ικανότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες- είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της ευελιξίας. Οι ευπροσάρμοστοι άνθρωποι είναι ανοιχτόμυαλοι, περίεργοι και πρόθυμοι να μάθουν νέα πράγματα, επειδή εστιάζουν στις ευκαιρίες και όχι στα εμπόδια.

Ηγετικές δεξιότητες

Η καλή ηγεσία έχει να κάνει με το να βγάζεις τον καλύτερο εαυτό των άλλων ανθρώπων και να διασφαλίζεις ότι μπορούν να ευδοκιμήσουν. Και αν νομίζετε ότι οι ηγετικές δεξιότητες είναι απαραίτητες μόνο για όσους βρίσκονται στην κορυφή της σκάλας, ξανασκεφτείτε το. Παράγοντες όπως οι κατανεμημένες ομάδες, η αυξανόμενη ποικιλομορφία και οι πιο ρευστές οργανωτικές δομές σημαίνουν ότι οι ηγετικές δεξιότητες θα είναι σημαντικές για κάθε άτομο σε ολόκληρη την εταιρεία – είτε ηγείται ενός έργου, μιας ομάδας ή ενός ολόκληρου τμήματος.

Διαχείριση χρόνου

Είτε εργάζεστε από το σπίτι, είτε εργάζεστε με πλήρη απασχόληση σε ένα γραφείο, είτε έχετε τη δική σας επιχείρηση, είτε εργάζεστε για έναν οργανισμό, η ικανότητα να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το χρόνο σας είναι απαραίτητη για την απόδοσή σας στο χώρο εργασίας. Να θυμάστε ότι η διαχείριση του χρόνου έχει να κάνει με το να εργάζεστε πιο έξυπνα και όχι πιο σκληρά. Το να εργάζεστε επιπλέον ώρες δεν είναι απαραίτητο για τους ανθρώπους που είναι εξαιρετικοί στη διαχείριση του χρόνου τους. Αντιθέτως, γνωρίζουν πότε είναι πιο παραγωγικοί και χρησιμοποιούν τον χρόνο αυτό με σύνεση, επιφυλάσσοντας τις λιγότερο παραγωγικές ώρες για άλλες εργασίες.

Η καλλιέργεια αποτελεσματικών δεξιοτήτων διαχείρισης του χρόνου είναι, επίσης, σημαντική για την ψυχική σας υγεία. Όταν μπορείτε να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το χρόνο σας, δημιουργείτε καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής, ώστε να διασφαλίζετε ότι έχετε χώρο στη ζωή σας για τα πράγματα που είναι πιο σημαντικά για εσάς.

Περιέργεια και συνεχής μάθηση

Αν έπρεπε να διαλέξει μία μόνο δεξιότητα που νομίζει ότι όλοι πρέπει να καλλιεργούν, ο Marr υποστηρίζει ότι αυτή θα ήταν η περιέργεια. Όποια κι αν είναι η ηλικία ή ο κλάδος σας, η υιοθέτηση μιας νοοτροπίας συνεχούς μάθησης είναι ζωτικής σημασίας για να ευδοκιμήσετε στον αυριανό εργασιακό χώρο.

Η περιέργεια και η συνεχής μάθηση θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε ευέλικτοι και να αγκαλιάσετε τις αλλαγές, καθώς και να διατηρήσετε τις δεξιότητές σας σε εγρήγορση, ώστε να μπορείτε να συμβαδίζετε με τις μεγάλες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σήμερα. Θέλετε να έχετε ευχαριστημένο τον εργοδότη σας και να δώσετε στον εαυτό σας τις καλύτερες πιθανότητες να χτίσετε μια επιτυχημένη, γεμάτη ζωή; Υιοθετήστε μια νοοτροπία ανάπτυξης και πυροδοτήστε την επιθυμία σας να μαθαίνετε.