Οι New York Times συμφώνησαν να αποκτήσουν τον αθλητικό συνδρομητικό ιστότοπο The Athletic με ένα ποσό περίπου 550 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 486 εκατομμύρια ευρώ), ανέφερε η ιστοσελίδα Information κι εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο οι NYT προσθέτουν σημαντικό μερίδιο συνδρομητών, συνεχίζοντας να εργάζονται για τον φιλόδοξο στόχο να φτάσουν τα 10 εκατομμύρια έως το 2025.

Στις 30 Σεπτεμβρίου οι New York Times ανέφεραν 8,3 εκατομμύρια συνδρομητές ψηφιακών και έντυπων μέσων. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί η γνωστή εφημερίδα να ενσωματώσει το The Athletic χωρίς να πιέσει πολύ τα κέρδη. Από την πλευρά της, η εταιρεία The Athletic είπε ότι δεν αναμένει να αποφέρει κέρδη τουλάχιστον μέχρι το 2023, λόγω του μεγάλου προσωπικού της.

Το διαδικτυακό περιοδικό έχει δημιουργήσει πολλούς οπαδούς του αθλητισμού, οι περισσότεροι από τους οποίους πληρώνουν 72 δολάρια το χρόνο για να παρακολουθούν τις αγαπημένες τους ομάδες. Τώρα το The Athletic θέλει να αυξήσει τα διαφημιστικά έσοδα και πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα δωρεάν καθημερινό ενημερωτικό δελτίο. Η εταιρεία είπε στους επενδυτές πέρυσι ότι ανέμενε το αμοιβαίο κεφάλαιο να φτάσει τα 31 εκατομμύρια δολάρια το 2023.

Τα συνολικά έσοδα το 2020 ανήλθαν σε 47 εκατομμύρια, με κόστος 41 εκατομμύρια. Η έκδοση αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες με την πανδημία, αλλά κατέγραψε σημαντικό ορόσημο όταν κέρδισε 1 εκατομμύριο συνδρομητές τον Σεπτέμβριο του 2020. Το περασμένο φθινόπωρο η εταιρεία προέβλεψε για το 2021 έσοδα 77 εκατομμυρίων δολαρίων και κόστος μειωμένο στα 35 εκατομμύρια δολάρια.