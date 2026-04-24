Στο πόσο σημαντική είναι η ποικιλομορφία στα διοικητικά συμβούλια αναφέρθηκε η Managing Partner της RSM Greece και μέλος του ΔΣ του RSM International, Έλενα Στυλιανού, μιλώντας στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Φέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά έχουμε παρουσιάσει έρευνα η οποία κοιτάει την ποικλομορφία στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων ελληνικών εταιρειών χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή πώς εξελίσσεται η ποικιλομορφία στα διοικητικά συμβούλια από την εφαρμογή του Νόμου 4706 μέχρι και σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, τα διοικητικά συμβούλια μπορούν να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, και αυτό γιατί οι άνθρωποι αυτοί φέρνουν ο καθένας τη δική του εμπειρία, τη δική του οπτική».

«Τα διοικητικά συμβούλια έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν και πολύ πιο σύνθετα θέματα από ό,τι είχαν στο παρελθόν και πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους πολλές διαφορετικές παραμέτρους. Οπότε θα έλεγα, ότι εμείς πιστεύουμε πολύ στην ποικιλομορφία στα διοικητικά συμβούλια και στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παράδειγμα να δίνεται από τα ίδια τα διοικητικά συμβούλια και τις διοικητικές ομάδες για μπορέσει να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα συμπερίληψης στην εταιρεία τους», σημείωσε η Έλενα Στυλιανού.

Στη συνέχεια, έδωσε τον ορισμό της ποικιλομορφίας, λέγοντας ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το φύλο. «Η ποικιλομορφία -ειδικά σε ένα διοικητικό συμβούλιο- έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα την εκπαίδευση, το αν είναι ένα μέλος ανεξάρτητο ή μη ανεξάρτητο, την ηλικία, το φύλο βεβαίως, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση που μπορεί να έχει, την εμπειρία, και ούτω καθεξής. Πολλές φορές μιλάμε για ποικιλομορφία ή μιλάμε για diversity και συνήθως έχουμε στο μυαλό μας μόνο το φύλο, είναι λάθος αυτό. Νομίζω ότι πρέπει ένα διοικητικό συμβούλιο να κοιτάει όλες τις παραμέτρους και να φροντίζει να έχει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία. Να βλέπει τα πράγματα πιο σφαιρικά, να λαμβάνει υπόψιν τους περισσότερους παράγοντες παίρνει αποφάσεις».

Σε επόμενη ερώτηση, αναφορικά με το γιατί η ποικιλομορφία σε ένα ΔΣ δίνει μακροπρόθεσμη απόδοση σε μία εταιρεία, η Έλενα Στυλιανού εξήγησε: «Ουσιαστικά, όταν έχουμε ποικιλομορφία στο διοικητικό συμβούλιο μπορούμε να εξετάσουμε καλύτερα και το ρίσκο της εταιρείας. Μπορούμε να δούμε με πολύ καλύτερο τρόπο ποιοι είναι οι κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν κοιτάμε μακροπρόθεσμα τη στρατηγική μας και με τον τρόπο αυτό, να έχουμε ανθρώπους που έχουν την εμπειρία του κλάδου μας που ίσως δεν είναι από την εταιρεία μας και θα μας φέρουν μία διαφορετική γνώμη. Ανθρώπους από άλλες χώρες ίσως που έχουν δει ίσως τον κλάδο μας να έχει εξελιχθεί πιο γρήγορα στη δική τους οικονομία και έτσι να φέρουν τις ιδέες στο διοικητικό συμβούλιο».

