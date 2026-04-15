Η Ελλάδα φαίνεται πως ξεπέρασε τους βασικούς δημοσιονομικούς στόχους για το 2025 κατά τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ, δημιουργώντας περιθώριο για ενίσχυση των πολιτών σε μια περίοδο που η οικονομία δέχεται πιέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από άτομα με γνώση του θέματος.

Το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή τα έσοδα μείον τις δαπάνες, εξαιρουμένων των τόκων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 4,8%-4,9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς τα τελικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg. Το ποσοστό αυτό συνιστά σημαντική υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο του 3,7% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου στο 1,6% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας επίσης τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί στο 0,6%, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Τα στοιχεία ενδέχεται να υποστούν αλλαγές έως τη δημοσίευση των δημοσιονομικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου. Παρότι υπάρχει πιθανότητα για μικρές αναθεωρήσεις, οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η συνολική δημοσιονομική εικόνα θα κινηθεί σαφώς πάνω από τους στόχους, όπως ανέφερε μία από τις πηγές.

Εάν επιβεβαιωθούν τα δεδομένα, η Ελλάδα θα συνεχίσει το σερί υπεραπόδοσης έναντι των δημοσιονομικών της στόχων, με το 2025 να αποτελεί το τέταρτο συνεχόμενο έτος επίτευξης υψηλότερων επιδόσεων. Η κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει στο παρελθόν αυτό το επιπλέον δημοσιονομικό περιθώριο για την παροχή ενισχύσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και για τη μείωση φόρων.

Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη πιο κρίσιμη φέτος, καθώς η οικονομία αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω της αναταραχής στη Μέση Ανατολή.

Όπως και πολλές άλλες χώρες της περιοχής, η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης, με το ΑΕΠ να εκτιμάται πλέον ότι θα αυξηθεί περίπου κατά 2% το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,4%, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Για το τρέχον έτος, οι αξιωματούχοι έχουν θέσει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,8%. Ωστόσο, με βάση την έως τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εκτιμάται ότι και αυτός ο στόχος είναι πιθανό να ξεπεραστεί, όπως σημείωσε μία από τις πηγές.