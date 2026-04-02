Η Ρωσία ετοιμάζεται να στείλει ένα δεύτερο πλοίο φορτωμένο με πετρέλαιο στην Κούβα, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Σεργκέι Τσιβίλιεφ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του φόρουμ «Energoprom-2026».

«Χθες πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη. Εκπρόσωποι της Κούβας ήρθαν να μας συναντήσουν. Η Κούβα βρίσκεται υπό πλήρη αποκλεισμό. Έχει αποκοπεί από τον κόσμο. Από πού προήλθε το φορτίο πετρελαίου; Ένα ρωσικό πλοίο παραβίασε τον αποκλεισμό. Τώρα φορτώνεται ένα δεύτερο. Δεν θα αφήσουμε τους Κουβανούς στην απ’ έξω», είπε.

Στις 30 Μαρτίου, το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο Anatoly Kolodkin, που μετέφερε 100.000 τόνους πετρελαίου ως ανθρωπιστική βοήθεια, είχε φτάσει στην Κούβα.

Η κατάσταση με τα καύσιμα στην Αβάνα επιδεινώθηκε μετά τη στρατιωτική επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου για τη σύλληψη του Προέδρου Νικολά Μαδούρο. Η χώρα ήταν ένας από τους κύριους προμηθευτές πετρελαίου της Κούβας. Στις 29 Ιανουαρίου, ο Λευκός Οίκος υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να επιβάλλει δασμούς σε εμπορεύματα από χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα. Είχε επίσης αναφερθεί προηγουμένως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν αντίθετες σε περιοδικές προμήθειες πετρελαίου στην Κούβα για ανθρωπιστικούς λόγους από τη Ρωσία και άλλες χώρες.