Μια μοναδική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν δημοσιογράφοι από μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα αλλά και τα media της ευρύτερης περιοχής της Θράκης την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη ξενάγηση για εκπροσώπους του Τύπου στις πλωτές εγκαταστάσεις FSRU στην Αλεξανδρούπολη.

Περίπου 25 άτομα συμμετείχαν σε μια αποστολή που είχε σχεδιαστεί με ακρίβεια, από το πρώτο briefing έως και την τελευταία στάση, ώστε οι εκπρόσωποι των Μέσων να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για το έργο, τη λειτουργία του και τη σημασία του για την ευρύτερη περιοχή.

Την ξενάγηση συντόνισε η ομάδα της Gastrade, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο, Κωστή Σιφναίο, οδηγώντας την αποστολή τόσο στον Μετρητικό Σταθμό του ΔΕΣΦΑ στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης όσο και στο πλοίο FSRU «Alexandroupolis».

Στον Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό

Η δημοσιογραφική διαδρομή ξεκίνησε από τον Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό στην Αμφιτρίτη, το κρίσιμο σημείο ελέγχου πριν το αέριο περάσει στο σύστημα μεταφοράς. Εκεί, μέσα από υποδομές υψηλής τεχνολογίας, ελέγχεται η ποιότητα του αερίου που φτάνει από το FSRU και στη συνέχεια ρυθμίζεται με ακρίβεια η τροφοδότηση του συστήματος.

Το εξειδικευμένο προσωπικό παρουσίασε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας αγωγών, βανών και μηχανημάτων, δίνοντας τεχνικές λεπτομέρειες με έμφαση στην ασφάλεια, στη συνέπεια των διαδικασιών και στην αξιοπιστία του δικτύου.

Από την Αμφιτρίτη, το αέριο διοχετεύεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προς την ελληνική αγορά και, μέσω του αγωγού IGB, κατευθύνεται προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, στοιχείο που αναδεικνύει έμπρακτα τον διασυνοριακό ρόλο της Αλεξανδρούπολης.

Ο Μετρητικός Σταθμός Αμφιτρίτης είναι μεγαλύτερος σε έκταση από τον αντίστοιχο στην Κομοτηνή, υπογραμμίζοντας τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που εξυπηρετεί.

Στη ναυτική βάση της Αλεξανδρούπολης

Επόμενη στάση ήταν η Ναυτική Βάση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με την ομάδα να ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι συμμετέχοντες κινήθηκαν με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας -γιλέκα σήμανσης, προστατευτικά κράνη, σωσίβια και αντιολισθητικά γάντια- σε ένα πλαίσιο που ανέδειξε από νωρίς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια τέτοιου μεγέθους ενεργειακή υποδομή.

Το έμπειρο πλήρωμα των ρυμουλκών ξενάγησε τους δημοσιογράφους στους χώρους των πλωτών σκαφών και εξήγησε τον ρόλο τους στην επιχειρησιακή υποστήριξη και στην προστασία του FSRU «Alexandroupolis», με διαρκή τήρηση διαδικασιών και ελέγχων. Για πολλούς, η εικόνα «πίσω από τις γραμμές» των ναυτικών επιχειρήσεων ήταν από μόνη της αποκαλυπτική.

Η κορύφωση της ημέρας, ωστόσο, ήταν η μετάβαση στον πλωτό σταθμό LNG, σε μια ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά για εκπροσώπους του Τύπου.

Στο FSRU Αλεξανδρούπολης

Η μεταφορά από το λιμάνι προς το FSRU διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, μια διαδρομή που λειτουργεί σχεδόν σαν εισαγωγή στο μέγεθος και στην κλίμακα του έργου. Η πρώτη εικόνα του πλοίου «Alexandroupolis» εντυπωσίασε την αποστολή, ενώ εξίσου έντονη ήταν η αίσθηση της πειθαρχίας και του επαγγελματισμού των στελεχών του πληρώματος σε κάθε βήμα της επίσκεψης.

Ο Κωστής Σιφναίος, μαζί με τον καπετάνιο του πλοίου, παρουσίασαν με σαφήνεια τη λειτουργία του FSRU και τα βασικά στάδια της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης, αεριοποίησης και διοχέτευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το πλοίο είναι αγκυροβολημένο περίπου 10 χλμ. μακριά από την ακτή, ενώ σχεδόν το 100% της δυναμικότητάς του είναι δεσμευμένο για τα επόμενα χρόνια, γεγονός που αποτυπώνει το σταθερό ενδιαφέρον της αγοράς και τον ρόλο του σταθμού ως ενεργειακής πύλης για την περιοχή.

Τα σχέδια για το δεύτερο FSRU

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον σχεδιασμό για τον δεύτερο πλωτό σταθμό, Θράκη FSRU. Ο CEO της Gastrade ανέφερε ότι, μετά το «πράσινο φως» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος που θα οδηγήσει στην τελική ωρίμανση του project.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο πλωτός σταθμός Θράκη FSRU θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από τον «Alexandroupolis», κάτι που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση παραλαβών φορτίων. Θα χωροθετηθεί βορειότερα, περίπου 8,5 χλμ. μακριά από τις θρακικές ακτές. Η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης αναμένεται εντός του 2026, με το ενδιαφέρον να εστιάζει στο αν και πώς θα «κλειδώσουν» οι εμπορικές προϋποθέσεις που θα στηρίξουν το έργο.

Συνολική αναβάθμιση της περιοχής

Η συνολική εικόνα που αποκόμισαν οι δημοσιογράφοι ήταν αυτή μιας εγκατάστασης που λειτουργεί με δομημένες διαδικασίες, υψηλή τεχνική επάρκεια και αυστηρή τήρηση κανόνων ασφαλείας. Παράλληλα, η πλήρης αυτή επίσκεψη βοήθησε ουσιαστικά στην κατανόηση της πραγματικής διαδρομής του LNG από τη θάλασσα έως το δίκτυο, με τρόπο χειροπιαστό και τεκμηριωμένο.

Το πλοίο «Alexandroupolis» έφτασε στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης στις 17 Δεκεμβρίου 2023, ενώ η έναρξη λειτουργίας του έγινε την 1η Οκτωβρίου 2024, προσθέτοντας υπεραξία στην περιοχή. Η παρουσία του έργου ενισχύει την τοπική οικονομία μέσα από θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης στον ενεργειακό χάρτη, σε μια περίοδο που η ασφάλεια εφοδιασμού και οι νέες διαδρομές φυσικού αερίου αποκτούν ξεχωριστή γεωπολιτική βαρύτητα.