Με πιο μεθοδική προσέγγιση μπήκαν στη μετεορταστική περίοδο οι καταναλωτές στην Ελλάδα οργανώνοντας τις αγορές τους και κρατώντας στενό έλεγχο στα έξοδα. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις του Viber, στο Κανάλι Rakuten Viber Ελλάδα, που απαριθμεί σχεδόν 2 εκατ. μέλη, η μόδα, τα ταξίδια και η αποταμίευση για μεγαλύτερους στόχους αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες, ενώ οι εκπτώσεις στις αρχές του έτους παραμένουν το κομβικό σημείο για τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων.

Λίγο πριν τις γιορτές, το 35% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ήταν πιο πιθανό να ξοδέψει χρήματα σε ρούχα και στυλ, ακολουθούμενο από την αποταμίευση για έναν μεγαλύτερο στόχο (29%) και τα ταξίδια ενώ, πολύ κοντά, ένα 25% επέλεξε τις σύντομες αποδράσεις. Όταν ρωτήθηκαν ποιες αγορές «αξίζει να περιμένει κανείς», σχεδόν οι μισοί (49%) απάντησαν ότι προτιμούν να αγοράζουν ρούχα και παπούτσια κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων μετά τις γιορτές.

Η συμπεριφορά αυτή των καταναλωτών μετά τις γιορτές, επιβεβαιώνει τη λογική του προγραμματισμού. Στις αρχές Ιανουαρίου, η πλειοψηφία των χρηστών, ένα ηχηρό 60% των χρηστών δήλωσε ότι περιμένει τις εκπτώσεις, το 13% ψωνίζει online στις εκπτώσεις, ενώ μόνο το 14% αποφεύγει τα ψώνια μετά τις γιορτές. Ένα επιπλέον 8% ανέφερε ότι απλώς περιηγείται και σχεδιάζει τις επόμενες αγορές του. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι πολλοί καταναλωτές αξιοποιούν αυτή την περίοδο για να αξιολογήσουν επιλογές, αντί να προχωρούν σε παρορμητικές αγορές. Μόνο ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι θα ξόδευε άμεσα τα χρήματα από δώρα.

Η αρχή του έτους παραμένει μια κρίσιμη περίοδος για αγορές, ιδιαίτερα όταν αυτές συνδέονται με ειδικές προσφορές. Το 41% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι πιο πιθανό να πραγματοποιήσει την επόμενη αγορά του κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων στις αρχές του έτους, ενώ το 24% ανέφερε ότι μια πραγματικά καλή προσφορά μπορεί να τους παρακινήσει οποιαδήποτε στιγμή.

Παράλληλα, η αλληλεπίδραση παραμένει υψηλή κατά τις «χαλαρές ημέρες» μετά τις γιορτές. Οι χρήστες επιλέγουν την ξεκούραση ή περνούν χρόνο χαλαρώνοντας και παραμένοντας συνδεδεμένοι — παρακολουθώντας βίντεο, κάνοντας scroll, συνομιλώντας και σερφάροντας στα social media — δημιουργώντας ευκαιρίες για τα brands να επηρεάσουν αποφάσεις, τη στιγμή που οι καταναλωτές σκέφτονται ενεργά την επόμενη αγορά τους.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε πολλαπλές δημοσκοπήσεις του Viber που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τα μέσα Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων χρηστών.