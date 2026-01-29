Στην αγορά οικοπέδου 10.555 τ.μ. στη Μεταμόρφωση Αττικής, εντός ΒΙΟΠΑ Αχαρνών, προχώρησε η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., δρομολογώντας την ανάπτυξη νέου βιομηχανικού κτηρίου υψηλών προδιαγραφών, επιφάνειας περίπου 4.180 τ.μ.

Το τίμημα για την απόκτηση του οικοπέδου ανήλθε σε 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της επένδυσης εκτιμάται στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ήδη υπογραφεί μισθωτήριο 25ετούς κλειστής διάρκειας με αξιόπιστο μισθωτή, με την παράδοση του κτηρίου να τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2027.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της BriQ Properties, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε: «Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου βιομηχανικού κτηρίου εντός του αστικού ιστού, με εξασφαλισμένη την 25ετή μίσθωσή του σε αξιόπιστο μισθωτή και με μακροχρόνια υψηλή απόδοση είναι μέσα στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας μας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ανακύκλωσης κεφαλαίων που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους.»