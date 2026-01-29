Το Your Directors Club (YDC) πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντησή του για το 2026, συγκεντρώνοντας ανώτατα στελέχη από καίριους κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Η συνάντηση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από τις προκλήσεις, τις προβλέψεις και τις δεσμεύσεις της σύγχρονης ηγεσίας.

Κεντρικός άξονας ήταν η δέσμευση, με τα μέλη να μοιράζονται το όραμά τους για το 2026 σε ένα διαδραστικό πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κυριάρχησε στις συζητήσεις ως καταλύτης μετασχηματισμού, σε συνδυασμό με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο και τις αγορές.

Οι συζητήσεις οργανώθηκαν γύρω από τρεις θεματικούς άξονες: Τεχνολογία, Άνθρωπος και Αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, το YDC παρουσίασε τη θεματολογία του για το 2026, με έμφαση στην ηγεσία, τη στρατηγική και την ανθρωποκεντρική καινοτομία, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια (labs) και προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων σε μικρές ομάδες.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας και την απονομή συμβολικών δώρων στα μέλη, ανανεώνοντας το ραντεβού για τις επόμενες δράσεις του Club.