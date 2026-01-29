Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 22χρονου Γάλλου αμυντικού χαφ, Ετιέν Καμαρά, από τη Σαρλερουά, με στόχο να φτάσει στην Αθήνα ακόμη και αύριο. Η ανάγκη για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή έγινε πιο επιτακτική μετά τον τραυματισμό του Τσιριβέγια, με τον Καμαρά να αποτελεί την πρώτη επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ και των συνεργατών του.

Οι διαπραγματεύσεις με τους Βέλγους έχουν προχωρήσει, με τις επαφές να εντείνονται ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα και τυπικά η μεταγραφή. Ο νεαρός μέσος αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή το συντομότερο δυνατόν.

Γεννημένος στις 30 Μαρτίου 2003 στη Νουαζί του Παρισιού, με καταγωγή από τη Γουινέα, ο Καμαρά ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Τορσί, συνέχισε στην Ανζέ και στη Χάντερσφιλντ, όπου έκανε ντεμπούτο στο FA Cup στα 17 του. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ουντινέζε και στη Σαρλερουά, καθιερώθηκε στο βελγικό πρωτάθλημα και έγινε βασικός με 26 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ φέτος. Παράλληλα, έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας U20, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2024 στην Αργεντινή.