Για τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, και αν αδειάστηκε από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Επί της ουσίας η εθνική θέση ήταν, είναι και παραμένει αυτή που περιέγραψε ο ΥΠΕΞ. Η θεωρία του γκριζαρίσματος δεν έχει καμία βάση, είναι εκτός τόπου και χρόνου και δεν πρόκειται να αναγνωριστεί από τη χώρα μας», είπε.

Και συνέχισε: «Ουδείς, ούτε ο κ. Λαζαρίδης είπε το αντίθετο. Έγινε παραποίηση όσων λέει κάποιος από την κυβέρνηση και πέφτουν θύματα μόνο βουλευτές της ΝΔ. Τίτλοι που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για τη δημιουργία εντυπώσεων».

Πρόσθεσε ότι «είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Το χρονικό σημείο από το οποίο ξεκίνησαν οι Τούρκοι να διατυπώνουν τη θεωρία γκριζαρίσματος ήταν μετά τα Ίμια. Αυτό είπε ο κ. Λαζαρίδης».

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για το casus belli δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε. Άρα, λαθροχειρία και σκόπιμη διαστρέβλωση. Ουδέποτε ο Γιώργος Γεραπετρίτης άδειασε τον Μακάριο Λαζαρίδη. Είναι και λάθος, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, να βγάζει ανακοινώσεις για τα Ίμια το ΠΑΣΟΚ. Ας μην κουνάνε και το δάχτυλο, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ και ειδικά για τα Ίμια».