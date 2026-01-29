Μια ακόμα απώλεια έμελλε να μετρήσει η μπλε ομάδα του Survivor, το βράδυ της Τετάρτης, όπως και παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης.

Στον τάκο των υποψηφιοτήτων βρέθηκαν τέσσερις παίκτες από την ομάδα των Επαρχιωτών: ο Χρήστος Μυλωνάς, η Δήμητρα Λιάγγα, η Φανή Παντελάκη και η Φωτεινή Καλεύρα.

Στο συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ποιοι δύο παίκτες θα απολάμβαναν τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού, ενώ οι άλλοι δύο θα έπρεπε να μονομαχήσουν για να παραμείνουν στον Άγιο Δομίνικο. Η μονομαχία κρίθηκε ανάμεσα στην Δήμητρα Λιάγγα και τη Φωτεινή Καλεύρα.

Τότε όμως, μόλις ανακοινώθηκαν τα ονόματα των παικτών που στήριξε το κοινό, η Φωτεινή Καλεύρα πήρε τον λόγο και έριξε την «βόμβα»: «Τις τελευταίες 4 μέρες έχω περάσει δύσκολα στην κλινική. Περνάω ένα πρόβλημα με το στομάχι μου, έχω μια φλεγμονή. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάω παρακάτω αλλά δυστυχώς το σώμα μου δεν με αφήνει και δεν θα μπορέσω να μονομαχήσω σήμερα. Οπότε θα παραχωρήσω τη θέση μου στη Δήμητρα γιατί δεν αντέχω άλλο».

Έτσι, η παίκτρια που αποχώρησε αυτοβούλως αυτή την εβδομάδα από το Survivor είναι η Φωτεινή Καλέυρα.

Οι Επαρχιώτες υπέστησαν βαριά ήττα με σκορ 10-6, χάνoντας όλους τους αγώνες και τα έπαθλα της εβδομάδας στο Survivor 2026.

Στον στίβο, οι μπλε δεν κατάφεραν να σταθούν, καθώς στο αγώνισμα ισορροπίας οι Αθηναίοι ήταν ανώτεροι παρά το μειωμένο τους πλήθος.

Η καλύβα των μπλε μετατράπηκε σε πεδίο έντασης, με επίκεντρο τη Μαντίσα, όταν ένα ξεχασμένο πριόνι προκάλεσε τραυματισμό και προκάλεσε καβγά με τον Δημήτρη, που δεν το είχε μαζέψει.

Η Μαντίσα δήλωσε πως είτε υπάρχει ζήλια για τους αγώνες και τις επιδόσεις της, είτε για την καταγωγή της, βλέποντας όλους τους υπόλοιπους να είναι εναντίον της.

Σιγά σιγά, οι παίκτες της μπλε ομάδας άρχισαν να στέκονται στα πόδια τους, καθώς μειωνόταν η ποσοτική διαφορά με τους αντιπάλους τους. Την ώρα που οι περισσότεροι Επαρχιώτες χαλάρωναν στην καλύβα τους, η Ιωάννα και η Φωτεινή επέστρεψαν από το νοσοκομείο στην ομάδα.

«Τις τελευταίες δυο μέρες τις έχω περάσει στην κλινική. Γενικά είμαι πάρα πολύ χάλια», εκμυστηρεύτηκε η Φωτεινή στην κάμερα, προσθέτοντας: «Πονάει πάρα πολύ το στομάχι μου. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι στο παιχνίδι και να βοηθήσω την ομάδα μου για να φέρουμε τη νίκη».

Η Ιωάννα δήλωσε από την πλευρά της: «Σίγουρα αυτό δεν θα με κρατήσει πίσω στο να μην παίξω σήμερα. Έχω έρθει εδώ πέρα για έναν σκοπό… να φτάσω μέχρι τον τελικό. Θα ανταπεξέλθω και κάτω από αυτές τις συνθήκες και είμαι πανέτοιμη να αγωνιστώ σήμερα».