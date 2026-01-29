Άναψαν τα αίματα κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής του Mega, όταν η Ανθή Βούλγαρη και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ήρθαν σε αντιπαράθεση.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ενοχλήθηκε όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει ερώτηση, ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής του. Η Ανθή Βούλγαρη χαρακτήρισε «αγενές» αυτό που έκανε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με τον ίδιο να της απαντά πως η στάση του θα κριθεί από τους πολίτες.

«Μην φωνάζετε γιατί ακούμε πολύ καλά», είπε από την πλευρά της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, που ήταν παρούσα στη συζήτηση.

«Δεν με αφήνετε να μιλήσω», είπε στη συνέχεια της κουβέντας η Ανθή Βούλγαρη, με τον κ. Μαρκόπουλος να τη ρωτά: «Γιατί το κάνετε αυτό;». «Δεν μπορώ να χαλάσω τις φωνητικές μου χορδές για να σας ρωτήσω», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του Mega.