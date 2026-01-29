Ένα άγριο περιστατικό καταγγέλθηκε στην Πάτρα. Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα έγιναν σήμερα Πέμπτη τα ξημερώματα στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα.

Γύρω στις 03:30 τρεις 19χρονοι (ο ένας από την Πάτρα και οι άλλοι δύο από την Αθήνα) προσήλθαν στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού και κατήγγειλαν ξυλοδαρμό από οκτώ αγνώστους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και όλοι φορούσαν μαύρα ρούχα.

Όπως ανέφεραν, το επεισόδιο έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δράστες έφεραν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη, με τα οποία τους κατάφεραν χτυπήματα.

Αιτία, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, το γεγονός ότι το ένα από τα θύματα φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία, γεγονός που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση και τον ξυλοδαρμό, αναφέρει το tempo24.news.

Από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δραστών για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.