Η Eldorado Gold ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας στην Ελλάδα, με το βάρος να πέφτει στη Χαλκιδική και ειδικά στην Ολυμπιάδα, όπου οι γεωτρήσεις ανέδειξαν νέα ζώνη υψηλής περιεκτικότητας σε απόσταση «αναπνοής» από τις υφιστάμενες υπόγειες υποδομές.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι εντόπισε ένα νεοανακαλυφθέν σύστημα σκαρν χρυσού-χαλκού στην περιοχή του Στρατωνίου, βάζοντας στο κάδρο μια διαφορετική μεταλλοφορία από αυτήν που παραδοσιακά χαρακτηρίζει την ευρύτερη μεταλλευτική περιοχή.

Ολυμπιάδα: Η «Βορειοδυτική Ζώνη» και οι τομές που «γράφουν» υψηλές τιμές

Το πιο «ηχηρό» εύρημα αφορά τη Βορειοδυτική Ζώνη στην Ολυμπιάδα, μια νέα ζώνη υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό και άργυρο που εντοπίστηκε μόλις 200 μέτρα από τις υφιστάμενες υποδομές του μεταλλείου. Η Eldorado συνδέει την ανακάλυψη με νέα γεωλογική χαρτογράφηση και γεωφυσικές ενδείξεις υψηλής αγωγιμότητας, που οδήγησαν σε στοχευμένες γεωτρήσεις και επιβεβαίωσαν υψηλές συγκεντρώσεις χρυσού σε μικρή απόσταση από την τρέχουσα ανάπτυξη.

Στα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν για τη Βορειοδυτική Ζώνη, περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι τομές 7,55 μ. με 18,93 g/t Au και 123,15 g/t Ag, καθώς και 7,70 μ. με 10,33 g/t Au και 81,09 g/t Ag, με ταυτόχρονη παρουσία μολύβδου και ψευδαργύρου.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το κοίτασμα παραμένει ανοικτό προς τα βορειοδυτικά και ότι οι επόμενες γεωτρήσεις θα στοχεύσουν την αξιολόγηση της γεωφυσικής ανωμαλίας που συμπίπτει με τη ζώνη, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης.

Δυτικός επίπεδος τομέας: Επέκταση πέρα από τα υπάρχοντα αποθέματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Eldorado και στα υπόγεια δεδομένα δυτικά του επίπεδου τομέα της Ολυμπιάδας, όπου οι ερευνητικές γεωτρήσεις «βλέπουν» παχιά, συμπαγή μεταλλοφορία πέρα από τα υπάρχοντα γεωλογικά αποθέματα, σε αποστάσεις που αποτυπώνονται ως «βήματα προς τα έξω» της τάξης των 50–100 μέτρων.

Στα πιο χαρακτηριστικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται 23,4 μ. με 22,3 g/t Au και 331,19 g/t Ag (με υψηλά ποσοστά Pb και Zn) και 9,75 μ. με 45,25 g/t Au και 270,04 g/t Ag. Τα νούμερα αυτά, σύμφωνα με την εταιρεία, υποστηρίζουν ισχυρό δυναμικό επέκτασης του κοιτάσματος και δυνατότητα τροφοδοσίας του εργοστασίου με υλικό υψηλότερης αξίας σε βάθος χρόνου.

Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι τα πρόσφατα αποτελέσματα που ανακοινώνονται βρίσκονται εκτός των Γεωλογικών Αποθεμάτων που είχαν δημοσιοποιηθεί στη δήλωση αποθεμάτων του 2025, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Σκαρν Στρατωνίου: Νέο σύστημα χρυσού-χαλκού δίπλα σε ιστορικά μεταλλεία

Το δεύτερο μεγάλο «κεφάλαιο» της ανακοίνωσης είναι το Σκαρν Στρατωνίου, μια νεοανακαλυφθείσα μεταλλοφορία χρυσού-χαλκού τύπου σκαρν κατά μήκος του ρήγματος Στρατωνίου, σε περιοχή που γειτνιάζει με παλαιότερες μεταλλευτικές δραστηριότητες και ιστορικά μεταλλεία. Η Eldorado περιγράφει μια ζώνη υδροθερμικής εξαλλοίωσης που έχει καταγραφεί ιστορικά σε σημαντικές διαστάσεις και υπογραμμίζει ότι η παρουσία σκαρν μεταλλοφορίας μπορεί να υποδηλώνει το γεωλογικό κέντρο της περιοχής.

Στα αποτελέσματα των γεωτρήσεων που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνεται τομή 42,75 μ. με 0,83 g/t Au και 0,49% Cu, με υπο-τομή 8,9 μ. με 1,76 g/t Au και 1,35% Cu, καθώς και 17,0 μ. με 0,68 g/t Au και 1,16% Cu. Η εταιρεία αφήνει ανοιχτά γεωλογικά ενδεχόμενα για την πηγή των υδροθερμικών ρευστών και αναφέρει ενδείξεις που μπορεί να υποδηλώνουν μη αναγνωρισμένο πορφυριτικό κέντρο.

Το πρόγραμμα γεωτρήσεων για το 2026 στην Ελλάδα

Στο επιχειρησιακό σκέλος, η Eldorado κάνει σαφές ότι η έρευνα στην Ελλάδα ανεβάζει ρυθμό. Για το 2025 αναφέρει ότι η έρευνα στη Χαλκιδική επικεντρώθηκε στην Ολυμπιάδα με περίπου 17.500 μέτρα ερευνητικών γεωτρήσεων, ενώ στο Σκαρν Στρατωνίου ολοκληρώθηκαν περίπου 10.500 μέτρα.

Για το 2026, τα σχέδια προβλέπουν επιπλέον γεωτρήσεις επέκτασης στην Ολυμπιάδα από την επιφάνεια (8.000 μέτρα) και από υπόγεια (10.000 μέτρα), καθώς και πρόγραμμα 15.000 μέτρων στο Σκαρν Στρατωνίου, με παράλληλες γεωμεταλλουργικές δειγματοληψίες για την αξιολόγηση της δυνατότητας επεξεργασίας στο εργοστάσιο της Ολυμπιάδας.

Ο διευθύνων σύμβουλος George Burns, αναφερόμενος ειδικά στην Ελλάδα, δήλωσε: «Στην Ελλάδα, στην Ολυμπιάδα, είμαστε ενθουσιασμένοι από τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων που ανακοινώθηκαν σήμερα και που αποδεικνύουν μια νεοεντοπισμένη ζώνη, που αναφέρεται ως ΒΔ ζώνη, κοντά στην υφιστάμενη υποδομή του μεταλλείου.»