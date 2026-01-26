Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή των συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ δικηγόρων/δικηγορικών εταιρειών και των πελατών/εντολέων τους, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. Η νέα εφαρμογή αφορά συμβάσεις στις οποίες η αμοιβή του δικηγόρου συμφωνείται σε ποσοστό επί του αντικειμένου της αναλαμβανόμενης υπόθεσης.

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των εν λόγω συμβάσεων μέσω μιας απλοποιημένης και πλήρως ψηφιακής διαδικασίας, που διευκολύνει τους δικηγόρους στην έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την αξιοποίηση των δεδομένων.

Συγκεκριμένα με τη νέα απόφαση:

1. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατάρτισης και υπογραφής τους.

2. Ο χρήστης καταχωρεί τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, όπως:

την περιγραφή της,

την ημερομηνία υπογραφής,

το ποσοστό ή/και το ποσό της αμοιβής,

το πλήθος των αντισυμβαλλόμενων πελατών/εντολέων (ο ΑΦΜ στην περίπτωση ενός και μόνο εντολέα),

τυχόν παρατηρήσεις,

και επισυνάπτει το αρχείο της υπογεγραμμένης σύμβασης.

Η υποβολή των συμβάσεων πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Εργολαβικό Δικηγόρων» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Εργολαβικό Δικηγόρων.

Πρόσβαση στην εφαρμογή

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τα διαπιστευτήρια πρόσβασης του φυσικού προσώπου που ενεργεί με μία από τις παρακάτω ιδιότητες:

α) για τον εαυτό του,

β) ως εξουσιοδοτημένος λογιστής για τους πελάτες του,

γ) ως λογιστής εξουσιοδοτημένου λογιστικού γραφείου για τους πελάτες του,

δ) ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Επισημαίνεται ότι, για τις περιπτώσεις (β) και (γ), απαιτείται εξουσιοδότηση για τη διαχείριση είτε δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων είτε λοιπών δηλώσεων εισοδήματος. Επιπλέον, η χρήση της εφαρμογής, για λογαριασμό νομικού προσώπου/νομικής οντότητας, μπορεί να γίνει είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο είτε από εξουσιοδοτημένο για τη διαχείριση δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων ή λοιπών δηλώσεων εισοδήματος λογιστή/λογιστικό γραφείο.

Ο χρήστης εισάγει το «Όνομα χρήστη» και τον «Κωδικό πρόσβασης» και επιλέγει «Σύνδεση» για να εισέλθει στην εφαρμογή.

Διαθέσιμες επιλογές

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα κατά περίπτωση:

να υποβληθεί νέα δήλωση

να προβληθεί ευρετήριο εργολαβικών που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής, τα οποία έχει υποβάλει ο χρήστης ή ο εκπροσωπούμενος

Εικόνα 2. Βασικό μενού της εφαρμογής

Υποβολή εργολαβικού δικηγόρου

Μέσω της επιλογής αυτής υποβάλλονται τα στοιχεία του εργολαβικού και υποχρεωτικά το ίδιο το υπογεγραμμένο εργολαβικό σε μορφή αρχείου pdf.

Διατίθενται τα κάτωθι πεδία:

Περιγραφή εργολαβικού: συμπληρώνεται μια σύντομη περιγραφή του εργολαβικού.

Λοιπές παρατηρήσεις: συμπληρώνεται μια σύντομη περιγραφή του εργολαβικού δίκης. Στο ίδιο πεδίο μπορούν να συμπληρωθούν τυχόν διευκρινιστικές παρατηρήσεις σχετικά με το υποβαλλόμενο εργολαβικό.

Ημερομηνία υποβολής: συμπληρώνεται από το σύστημα.

Ημερομηνία υπογραφής εργολαβικού: συμπληρώνεται ή επιλέγεται από το αναδυόμενο ημερολόγιο η ημερομηνία σύνταξης του εργολαβικού.

Ποσό: συμπληρώνεται το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής.

Ποσοστό: συμπληρώνεται το ποσοστό επί του αντικειμένου της αναλαμβανόμενης υποθέσεως.

Πλήθος πελατών/ Στοιχεία πελατών: Για ατομικά εργολαβικά επιλέγετε «Στοιχεία πελατών» και συμπληρώνετε τα στοιχεία αυτού από την επιλογή «Πελάτες». Για ομαδικά εργολαβικά δύναται να καταχωρηθεί μόνο το πλήθος πελατών.

Στοιχεία πελάτη

Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία του πελάτη:

Αν ο πελάτης έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα, συμπληρώνεται ο ΑΦΜ ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Αν ο πελάτης δεν έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα, επιλέγεται η ένδειξη καθώς και η ένδειξη, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

Στη συνέχεια, συμπληρώνονται κατά περίπτωση τα εξής:

Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο/οντότητα, ο ΑΦΜ αλλοδαπής, η επωνυμία καθώς και η χώρα στην οποία έχει έδρα η επιχείρηση.

Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώνεται ο ΑΦΜ αλλοδαπής, η χώρα, το όνομα, το επώνυμο και προαιρετικά το πατρώνυμό του.

Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης περισσότερων του ενός πελατών:

Μέσα από την επιλογή «Επισύναψη εργολαβικού» παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης της υπογεγραμμένης σύμβασης, στην οποία μπαίνει χρονοσφραγίδα υποβολής, μόνο στην περίπτωση που το εργολαβικό δεν είναι υπογεγραμμένο ψηφιακά. Η επιλογή του σχετικού αρχείου από τον υπολογιστή γίνεται πατώντας στο πλαίσιο «Προσθήκη συνημμένου».

Επισύναψη εργολαβικού

Τέλος, το εργολαβικό δύναται είτε να αποθηκευτεί για μεταγενέστερη επεξεργασία, επιλέγοντας είτε να υποβληθεί επιλέγοντας.

Εργολαβικά δικηγόρων

Μέσω της επιλογής αυτής εμφανίζεται λίστα με τα εργολαβικά δικηγόρων που έχουν αναρτηθεί από τον χρήστη. Δίνονται οι εξής δυνατότητες: