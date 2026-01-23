Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines, της Aktor και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.265,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,49%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.281,90 μονάδες (+0,25%) και κατώτερη τιμή στις 2.261,33 (-0,66%)

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,87%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 6,81%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 245,42 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.213.240 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+3,25%), της Aktor (+1,89%), της Motor Oil (+1,60%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,32%) και της Optima Bank (+0,97%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,04%), της Πειραιώς (-1,74%), της Jumbo (-1,59%), της Alpha Bank (-1,59%),της Viohalco 9-1,32%) και της Coca Cola HBC (-1,28%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.294.734 και 3.817.987 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 45,52 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 33,42 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 48 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.