Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε νέα υψηλά 16 ετών, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την υποχώρηση της έντασης για τη Γροιλανδία.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.263,97 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,61%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 41,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,92%), της Eurobank (+2,62%), της Elvalhalcor (+2,46%), της ΔΕΗ (+2,32%), της Πειραιώς (+2,27%) και της Motor Oil (+1,99%).

Αντιθέτως, μικρή πτώση σημειώνει μόνο η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (-0,14%).

Ανοδικά κινούνται 84 μετοχές, 11 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ελλάκτωρ (+3,42%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,92%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Τρία Άλφα (κ) (-10,00%) και Χαϊδεμένος (-3,82%).