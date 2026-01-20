Η αγορά εξοχικής κατοικίας εμφανίζει σημάδια ενίσχυσης και το 2026, με τη ζήτηση να κινείται πλέον σε δύο παράλληλους άξονες: από τη μία προς κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και από την άλλη προς μικρότερα, πιο προσιτά ακίνητα. Αυτό προκύπτει από στοιχεία που δημοσιοποίησε η Elxis – At Home in Greece, η οποία παρακολουθεί τη δραστηριότητα ξένων αγοραστών στην ελληνική αγορά.

Η στροφή στα μικρά τετραγωνικά και η «επενδυτική» χρήση

Σύμφωνα με την εταιρεία, από τα τέλη του 2025 διαμορφώθηκε πιο καθαρά η τάση για κατοικίες μικρού εμβαδού, είτε ως λύση χαμηλότερου κόστους είτε ως προϊόν με έντονη επενδυτική χρήση.

Στο επίκεντρο μπαίνουν νεόδμητα ακίνητα 60–70 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, αλλά και ακόμη μικρότερες κατοικίες 35–45 τ.μ. με ένα υπνοδωμάτιο, οι οποίες, όπως σημειώνεται, προορίζονται κυρίως για αξιοποίηση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Το παράδειγμα στην Κρήτη που «δείχνει» την τάση

Ενδεικτικό της απήχησης που αποκτούν αυτές οι κατηγορίες είναι το παράδειγμα συγκροτήματος κατοικιών στην Κρήτη, στον Ασώματο Ρεθύμνου, όπου προσφερόμενο ακίνητο 37 τ.μ. ξεκινά από 140.000 ευρώ.

Κατά την Elxis, μέσα σε δύο εβδομάδες βρέθηκαν αγοραστές για 4 από τις 19 διαθέσιμες κατοικίες, ενώ την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 100 αιτήματα ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίοδος δεν θεωρείται παραδοσιακά «θερμή» για πωλήσεις.

Η ζήτηση ανεβαίνει, οι τιμές ακολουθούν

Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι η άνοδος της ζήτησης δεν περιορίζεται στα πιο προσιτά ακίνητα. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 ενισχύθηκε και το ενδιαφέρον για κατοικίες υψηλής αξίας, τάση που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση.

Όπως αναφέρεται, το 2025 περίπου ένα στα τέσσερα ακίνητα πωλήθηκε σε τιμή άνω των 600.000 ευρώ, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι έχει διευρυνθεί η ομάδα αγοραστών που επιλέγουν ακριβότερες κατασκευές.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Elxis αναφέρει ότι η μέση αξία πώλησης νεόδμητων εξοχικών το 2025 διαμορφώθηκε στις 450.000 ευρώ, αυξημένη κατά 37,3% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται στη μεγαλύτερη διάθεση για δαπάνη και στην αναζήτηση ακινήτων υψηλότερων προδιαγραφών.

Ενδεικτικά, αγοραστές από χώρες όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία και ΗΠΑ φέρονται να στράφηκαν σε επιλογές 32% έως 43% ακριβότερες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Για το 2026, στις περιοχές που εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσουν αυξημένη ζήτηση περιλαμβάνονται η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη, η οποία, κατά την εταιρεία, μπορεί να εξελιχθεί σε εναλλακτικό προορισμό για κατοικίες premium κατηγορίας, λόγω πιο προσιτών τιμών σε σχέση με την Αττική.

Σταθερά ισχυρό ενδιαφέρον αναμένεται να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν η Κρήτη και το Ιόνιο, με έμφαση στην Κέρκυρα.

Ποιοι αγοράζουν και με τι στόχο

Ως προς το προφίλ των αγοραστών, η Elxis σημειώνει ότι Γερμανοί και Γάλλοι εμφανίζονται συχνότερα με στόχο την ιδιοκατοίκηση, ενώ Ολλανδοί και Ισραηλινοί κινούνται περισσότερο με επενδυτική λογική, αναζητώντας τόσο άμεσες αποδόσεις από εκμετάλλευση όσο και προοπτική υπεραξίας σε μελλοντική μεταπώληση.