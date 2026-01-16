Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα που εκπονεί το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) για την παρακολούθηση της πορείας των βασικών ξενοδοχειακών μεγεθών, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων τον Νοέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 51,7%, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 οπότε ήταν 53,2%.

Ως προς τη μέση τιμή διάθεσης ενός δίκλινου δωματίου, αυτή ανήλθε στα 92 ευρώ έναντι 87 ευρώ τον Νοέμβριο του 2024, ποσά που παραπέμπουν σε αύξηση σε ποσοστό 5,7%.

Σε σχέση, πάντως, με τον Οκτώβριο του 2025 η μέση τιμή κατέγραψε υστέρηση σε διψήφιο ποσοστό που ξεπέρασε οριακά το 20%, δεδομένου ότι η αντίστοιχη τιμή τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στα 116 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη διάμεση τιμή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, καταγράφηκε πτώση κατά 7% περίπου σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, τον περσινό Νοέμβριο η διάμεση τιμή διάθεσης ενός δίκλινου δωματίου ανήλθε στα 63 ευρώ έναντι 68 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

«Τον Νοέμβριο του 2025 τα μισά από τα 448.000 δωμάτια της χώρας είχαν τιμή έως 63 ευρώ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μηνιαίο δελτίο του ΙΤΕΠ. Σε επίπεδο ξενοδοχείων η διάμεση τιμή ανήλθε τον Νοέμβριο του 2025 στα 63 ευρώ από 60 ευρώ τον Νοέμβριο του 2024.

Για το 2025 εκτιμάται ότι λειτούργησαν στην Ελλάδα περίπου 10.110 ξενοδοχεία, με τον συνολικό αριθμό των δωματίων να ανέρχεται σε 448.000 περίπου. Σε ό,τι αφορά τον Νοέμβριο, ανοιχτό ήταν το 84% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα που πραγματοποιεί κάθε μήνα το ΙΤΕΠ και φιλοδοξεί να μετράει σε πραγματικό χρόνο τα κύρια μεγέθη των ελληνικών ξενοδοχείων, την πληρότητα και τη μέση τιμή σε μηνιαία βάση.

ΙΝΣΕΤΕ

Εν τω μεταξύ, τα τουριστικά μεγέθη και τη διαφορετική ταυτότητα των προορισμών ανά την Ελλάδα αναδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τα επιμέρους χαρακτηριστικά για τις 13 Περιφέρειες, προτάσσοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη χάραξη συγκεκριμένης περιφερειακής τουριστικής πολιτικής.

Οι εκθέσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν δεδομένα για το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κάθε Περιφέρειας, τους τουριστικούς της πόρους, το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και απασχόλησης, τα βασικά μεγέθη και τους δείκτες εισερχόμενου τουρισμού για το έτος 2024 (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, εισπράξεις, πληρότητα κλπ.), την αεροπορική, θαλάσσια και οδική κίνηση, τις επισκέψεις και εισπράξεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τις τουριστικές υποδομές και τους βασικούς δείκτες απόδοσης και αξιολόγησης των ξενοδοχείων.

Ως προς τις γενικότερες επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού η επίτευξη νέων υψηλών μεγεθών σε αφίξεις και εισπράξεις το 2024 δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχες επιδόσεις στις διανυκτερεύσεις, οι οποίες υπολείπονται αυτών του 2019.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις (πλην κρουαζιέρας) με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 16,5% σε σχέση με το 2019, από τα 17,68 δισ. ευρώ στα 20,59 δισ. ευρώ το 2024.

Οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 14,7% στα 35,95 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν οριακά κατά 0,6% λίγο πάνω από τα 231 εκατ. το 2024 από 232,5 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα και η Μέση Διάρκεια Παραμονής μειώθηκε κατά 13,3% στις 6,4 ημέρες.

Η Αττική εμφανίζει τη σημαντικότερη συμβολή στη συνολική μεταβολή και στα τρία μεγέθη, ιδιαίτερα δε στις εισπράξεις που τείνουν να διπλασιαστούν από το 2019, φτάνοντας σε επίπεδα πάνω από 4,75 δισ. ευρώ το 2024 από τα 2,59 δισ. ευρώ προ εξαετίας, με πολύ σημαντικό και το μερίδιο της Αττικής επί του συνόλου των Περιφερειών ως προς τις μεταβολές που παρατηρούνται μεταξύ 2019 και 2024 σε αφίξεις, εισπράξεις και διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα ως προς τις διανυκτερεύσεις, η Αττική παρουσιάζει αύξηση κατά 13,8 εκατομμύρια έναντι μείωσης κατά 1,4 εκατομμύρια για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Ανά Περιφέρεια, εκτός από την Αττική, μεγάλη κερδισμένη με μεγάλες διψήφιες ποσοστιαίες αυξήσεις και στα τρία μεγέθη είναι και η Ήπειρος -αν και με κατά πολύ μικρότερα μεγέθη- ενώ μικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις και στα τρία μεγέθη παρουσιάζουν η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.

Από τις υπόλοιπες Περιφέρειες, αύξηση εισπράξεων, παρά τη μείωση των διανυκτερεύσεων, παρουσιάζουν το Νότιο Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα. Το Βόρειο Αιγαίο, παρά τη μείωση των επισκέψεων, παρουσιάζει αύξηση διανυκτερεύσεων και εισπράξεων.

Το αντίθετο ισχύει για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία που παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις και στα τρία μεγέθη. Η Κεντρική Μακεδονία παρά την αύξηση των επισκέψεων, καταγράφει μείωση διανυκτερεύσεων και εισπράξεων.