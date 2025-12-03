Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν φέτος οι καταναλωτές καθώς οι τιμές στα κρέατα για το γιορτινό τραπέζι καταγράφουν σημαντική άνοδος σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ενδεικτικά τον Δεκέμβριο του 2024 η γαλοπούλα κόστιζε 11–13 €/κιλό στα κρεοπωλεία και 8,99 €/κιλό στη Βαρβάκειο ενώ φέτος η τιμή της θα είναι πιο ανεβασμένη.

Το αρνί και το κατσίκι τον Δεκέμβριο του 2024 κόστιζε από 12 έως 16 ευρώ το κιλό στα κρεοπωλεία και στη Βαρβάκειο 10,90 ευρώ το κιλό ενώ τον φετινό Δεκέμβριο κοστίζει από 14 έως 17 ευρώ το κιλό.

Το χοιρινό από 4 με 5,50 ευρώ το κιλό πέρυσι, φέτος έχει φτάσει τα 6,50 ευρώ το κιλό.

Την ίδια στιγμή η τιμή του ολόκληρου κοτόπουλου έχει αυξηθεί κατά 50 λεπτά του ευρώ το κιλό ενώ το μοσχάρι από 12 με 14,50 που κόστιζε πέρυσι φέτος κυμαίνεται από 15,9 έως 19 ευρώ το κιλό.

Οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται στα κρεοπωλεία, καθώς και στα σούπερ μάρκετ το κόστος του κρέατος παραμένει υψηλό: