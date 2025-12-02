Δημοσιεύτηκε «η διακήρυξη του διαγωνισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επιτήρησης (TAR) σε 8 αερολιμένες, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας».

Ο διαγωνισμός αφορά οκτώ συστήματα ραντάρ, συνολικού κόστους 53,6 εκατ. ευρώ με δυνατότητα Mode-S και επικαιροποιημένες προδιαγραφές, καθώς και τις συνοδές εργασίες εγκατάστασης στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ατταβύρου, Τερματικού Αεροδρομίου Ρόδου, Κέρκυρας, Λήμνου, Καρπάθου και Ανδραβίδας.

«Η εγκατάσταση νέων ραντάρ με δυνατότητα Mode S σε ελληνικά αεροδρόμια αποτελεί έναν από τους επτά βασικούς πυλώνες του Σχεδίου Δράσης που εφαρμόζουμε με σκοπό την αναβάθμιση του τομέα της αεροναυτιλίας, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE), την EASA και το Eurocontrol. Ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών συστημάτων αποτελεί αναγκαία συνθήκη σε αυτή την προσπάθεια, η οποία πλαισιώνεται από τη διοικητική μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που ήδη θεσμοθετήθηκε και φυσικά, τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, οι οποίες συνεχίζονται» δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με αφορμή τη διακήρυξη του διαγωνισμού.