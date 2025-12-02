Η δυτική είσοδος της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σήμερα στο κέντρο μιας συνολικής αστικής επανεκκίνησης. Μετά από δεκαετίες υποβάθμισης, η περιοχή μετασχηματίζεται σε κόμβο πολιτισμού, επιχειρηματικότητας και σύγχρονης αστικής ζωής, χάρη σε μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων που αναδεικνύουν την ιστορική της αξία και δημιουργούν τις βάσεις για το μέλλον. Στην καρδιά αυτής της μεταμόρφωσης βρίσκεται η ανάπλαση του πρώην ζυθοποιείου ΦΙΞ, ενός από τα σημαντικότερα βιομηχανικά μνημεία της πόλης, που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο και την ταυτότητα ολόκληρης της περιοχής. Το νέο masterplan δίνει νέα ζωή στο εμβληματικό συγκρότημα και το επαναφέρει ως σημείο αναφοράς για κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις.

Την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, η επίσημη παρουσίαση του FIX Masterplan από τη DIMAND και το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners.

Περισσότεροι από 400 καλεσμένοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, ανάμεσα στους οποίους στελέχη της κυβέρνησης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς της πόλης και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και του Τύπου. Xαιρετισμό απηύθυναν η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβας, ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κ. Κώστας Γιουτίκας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου DIMAND, κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος.

H Υπουργός Πολιτισμού δήλωσε «Τα διατηρητέα συγκροτήματα του ΦΙΞ αποκαθίστανται και επαναχρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την DIMAND, ενώ με την έγκριση του Υπουργείου κατασκευάζονται και δύο νέα κτήρια. Το σχέδιο προβλέπει μικτή χρήση – με κατοικίες, ξενοδοχείο, εμπορικούς χώρους και χώρους εστίασης, και φυσικά χώρους πολιτισμού, όπως προανέφερα. Έτσι, το ΦΙΞ συνδέει την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Έτσι, το μοναδικό αυτό βιομηχανικό συγκρότημα διασώζεται και αναγεννάται. Και αυτή η αναγέννηση του ΦΙΞ, μαζί με όλες τις άλλες παρεμβάσεις, ιδιωτών και δημοσίου, αναγεννούν την πόλη. Η Θεσσαλονίκη συνδέει το μοναδικό σε αξία πολυπολιτισμικό παρελθόν της με το βιώσιμο μέλλον της. Η Θεσσαλονίκη αποκτά μια νέα ταυτότητα εξωστρεφούς, ευρωπαϊκής, δυναμικής και βιώσιμης πόλης μέσω της μετατροπής της δυτικής πλευράς της σε πυρήνα επιχειρηματικότητας, ιστορίας και πολιτισμού. Η επιθυμία και το όραμα μετατρέπεται σε ελπίδα και σχέδιο. Σχέδιο που διαμορφώνει μια νέα συνθήκη, μια νέα πραγματικότητα στην οποία ο σεβασμός στο παρελθόν υποστηρίζει και ενισχύει ένα δυναμικό παρόν και ένα αναπτυξιακό μέλλον για την Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της»

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβας υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου έργου για τη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα για την αναγέννηση της δυτικής εισόδου, η οποία «δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είναι η μόνη χερσαία είσοδος αυτής της πανάρχαιας πόλης». Με το εν λόγω έργο, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, θα αποκατασταθεί πλέον το «αρχαίον κάλλος» της περιοχής, η οποία, ως «Κήπος των Πριγκήπων», αποτελούσε κάποτε δημοφιλή προορισμό των Θεσσαλονικέων. Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην καθοριστική συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και των υπηρεσιών του για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του όλου έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κ. Κώστας Γιουτίκας, καλωσόρισε το νέο πρότζεκτ της DIMAND στη δυτική Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη δυναμική εξέλιξη και ανάπτυξη που παρουσιάζει σήμερα, η άλλοτε υποβαθμισμένη ευρύτερη περιοχή. «Η Περιφέρεια ήταν ο πρώτος φορέας που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη δυτική Θεσσαλονίκη. Με μια ριζοσπαστική απόφαση, μετέφερε τις κεντρικές της υπηρεσίες, από τα ανατολικά στα δυτικά, στη γειτονιά του FIX. Και με μια οργανωμένη δέσμη αναπτυξιακών έργων και δράσεων που υλοποιούμε μεθοδικά, η δυτική Θεσσαλονίκη αλλάζει, προσελκύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον φορέων και επιχειρήσεων. Η μεγάλη παρέμβαση της DIMAND για την ανακατασκευή του πρώην ζυθοποιείου FIX θα αποτελέσει κρίσιμο μοχλό επιτάχυνσης των διεργασιών αναζωογόνησης, ανάπτυξης και ανάδειξης της περιοχής. Σε συνδυασμό, δε με το Μουσείο Ολοκαυτώματος, το πρότζεκτ του FIX, δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε πολύ σύντομα η δυτική Θεσσαλονίκη να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός μοναδικού τοπόσημου ιστορίας και πολιτισμού».

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, σημείωσε: «Η αναγέννηση των εγκαταστάσεων της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ συνιστά ορόσημο για την επίτευξη του μεγάλου στόχου που έχουμε θέσει, την επιστροφή της δυτικής Θεσσαλονίκης στο προσκήνιο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων. Η υλοποίηση του masterplan που παρουσιάστηκε σήμερα γεννά μια νέα πραγματικότητα: Θα φέρει μια περιοχή που δοκιμάστηκε και που αντιμετώπισε επί σειρά ετών στερήσεις, στο επίκεντρο της βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής και θα την καταστήσει φωτεινό σημείο αναφοράς για την επόμενη ημέρα της πόλης. Η ενεργοποίηση ιδιωτικών πόρων, οι πρωτοβουλίες της Πολιτείας αλλά και το σύνολο των παρεμβάσεων που δρομολογεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την ενίσχυση του πρασίνου στη δυτική πλευρά της πόλης δίνουν το έναυσμα της δυναμικής επανεκκίνησής της. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πως στην κοινή αυτή προσπάθεια o Όμιλος DIMAND συμμετέχει ενεργά με μια παρέμβαση που θα επανασυστήσει τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης».

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου DIMAND, κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, υπογράμμισε: «Η ζυθοποιία ΦΙΞ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά μνημεία της χώρας και ένα σημείο που συνδέθηκε όσο λίγα με τη συλλογική μνήμη της Θεσσαλονίκης. Για εμάς, η ευθύνη της ανάπλασης δεν είναι απλώς μια επενδυτική πρωτοβουλία, αλλά μια βαθιά δέσμευση να αποδώσουμε ξανά στην πόλη έναν χώρο που της ανήκει. Με το masterplan που παρουσιάζουμε, το ΦΙΞ επανέρχεται ως ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, ζωής, δημιουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Πριν από λίγα χρόνια κάναμε το πρώτο μας βήμα στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης με το HUB 26, το πρώτο βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο στη Βόρεια Ελλάδα, απέναντι ακριβώς από το ΦΙΞ. Ο στόχος μας ήταν απλός: να ενεργοποιήσουμε ένα κομμάτι της πόλης που παρέμενε ανενεργό για δεκαετίες. Σήμερα, το HUB 26 φιλοξενεί καθημερινά περισσότερους από 2.000 εργαζομένους και έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή επιχειρηματική κοινότητα που συνεχίζει να μεγαλώνει. Απέδειξε ότι όταν επενδύεις με σκοπό, ολόκληρες περιοχές μπορούν να αλλάξουν.

Με το FIX, λοιπόν, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια νέα, πολυλειτουργική γειτονιά που θα συνδυάζει τον σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά με την καινοτομία και τις σύγχρονες ανάγκες της αστικής ζωής. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Πολιτισμού, τους θεσμούς της πόλης και τους Foster + Partners που υπογράφουν το masterplan και σχεδιάζουν για πρώτη φορά για τη Θεσσαλονίκη, εγγυάται ότι το αποτέλεσμα θα έχει διάρκεια, ταυτότητα και προστιθέμενη αξία για όλους. Πιστεύουμε ότι η δυτική Θεσσαλονίκη έχει τεράστιες δυνατότητες και ότι η μεταμόρφωση του FIX μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια ευρύτερη αναπτυξιακή επανεκκίνηση σε μια εποχή εξωστρέφειας, συνεργασίας και ουσιαστικής αναβάθμισης της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου DIMAND, Δημήτρης Ανδριόπουλος

O Lord Norman Foster, ιδρυτής και πρόεδρος των Foster + Partners, ανέφερε: «Αυτή είναι μια υπέροχη ευκαιρία να μετατρέψουμε την πρώην βιομηχανική περιοχή και το ιστορικό ζυθοποιείο ΦΙΞ σε έναν προορισμό-ορόσημο για τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι ένας τόπος διαβίωσης και εργασίας, με έντονες πολιτιστικές διαστάσεις και έναν συνεχή διάλογο μεταξύ παλιού και νέου. Το έργο, που ανταποκρίνεται στο μεσογειακό κλίμα, έχει όλα τα συστατικά που χρειάζεται για να γίνει μια ακμάζουσα συνοικία της πόλης που θα είναι προσβάσιμη σε όλους, με υπαίθριους πράσινους χώρους συνάθροισης, περιοχές φιλικές προς τους πεζούς και τους ποδηλάτες και στεγασμένους εκθεσιακούς χώρους.