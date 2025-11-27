Σε 242,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα του Ομίλου Intralot στο εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας πτώση 2,9% σε ετήσια βάση. Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι επιδόσεις κινήθηκαν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (+0,3%).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το σταθμισμένο AEBITDA παρέμεινε ανθεκτικό στα 90,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση 1,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε σταθερές ισοτιμίες αυξήθηκε κατά 2,4%. Το περιθώριο διαμορφώθηκε στο 37,2%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή λειτουργική απόδοση.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε 8,8 εκατ. ευρώ, ενώ το ΝΙΑΤΜΙ (καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) έκλεισε στα –3,1 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ήταν η εικόνα στις λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες ενισχύθηκαν στα 86,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Οι επενδύσεις του Ομίλου στο εννεάμηνο έφτασαν τα 20,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα —μαζί με τις δεσμευμένες καταθέσεις— ανήλθαν σε 88,3 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός υποχώρησε θεαματικά στα 298,8 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 56,9 εκατ. ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2024.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralot S.A. ολοκλήρωσε τη μεγάλη εξαγορά της Bally’s International Interactive, ύψους 2,7 δισ. ευρώ, μέσω συνδυασμού μετρητών και «νέων μετοχών εισφοράς εις είδος». Η κίνηση αυτή, όπως τονίζεται, δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για το 2025, η νέα εταιρεία αναμένεται να παράξει 1,1 δισ. ευρώ έσοδα με περιθώριο EBITDA άνω του 39%.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, η Intralot ανακοίνωσε επίσης τη σύναψη νέου 10ετούς συμβολαίου της θυγατρικής της, Intralot Inc., με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas (Arkansas Scholarship Lottery). Η συνεργασία, που ξεκίνησε το 2009, ανανεώνεται μέχρι το 2036 και τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2026.

Ο Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Ομίλου, δήλωσε:«Η INTRALOT ολοκλήρωσε πρόσφατα μια μετασχηματιστική συναλλαγή με την εξαγορά της Bally’s και την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με μακροπρόθεσμη δομή που δημιουργεί τις βάσεις για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη στη νέα εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Bally’s, κ. Soo Kim, για τη συνεργασία και να καλωσορίσω τον κ. Robeson Reeves ως CEO του διευρυμένου Ομίλου».

Ο Robeson Reeves, CEO της Intralot, πρόσθεσε:«Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου δείχνουν ότι η Intralot, ως αυτόνομη εταιρεία, κινείται εντός στόχων παρά τις δυσμενείς ισοτιμίες. Η Bally’s International Interactive επίσης κινήθηκε εντός των προβλέψεων με έσοδα περίπου 548 εκατ. ευρώ και περιθώριο AEbitda 43% στο γ’ τρίμηνο. Σε pro-forma βάση, εκτιμούμε ότι για το 2025 τα ενοποιημένα έσοδα θα ανέλθουν σε 1.070 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 435 εκατ. ευρώ, με συνολικό περιθώριο 40,65%».

Ο Reeves σχολίασε και την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης να αυξήσει τον φόρο στα online τυχερά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026: «Η αύξηση είναι υψηλότερη από το αναμενόμενο, αλλά θα λάβουμε επιθετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων: αύξηση τζίρου με μικρότερα κίνητρα παικτών, περικοπές marketing και ταχύτερη αξιοποίηση συνεργειών. Ο συνδυασμός αυτών θα μειώσει την επίπτωση και θα μεταθέσει το επενδυτικό μας πλάνο κατά ένα έτος. Αναθεωρούμε την εκτίμηση EBITDA για το 2026 στα 420–440 εκατ. ευρώ. Ιστορικά, τέτοιες φορολογικές αυξήσεις οδηγούν σε ενοποίηση της αγοράς και σε αύξηση μεριδίων για εταιρείες με υψηλά περιθώρια, όπως η Bally’s».