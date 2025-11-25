Οι αποδοχές των εργαζομένων στην Ελλάδα, παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών, παραμένουν από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες έχουν τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης μεταξύ των 27 χωρών της Ένωσης. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα το 2024 διαμορφώθηκε στα 17.954 ευρώ, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία, όπου ο μέσος μισθός ήταν 15.400 ευρώ.

Σε σύγκριση με το 2023, ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 5% (από 17.070 ευρώ), ωστόσο παραμένει 55% χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Το 2024, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ε.Ε. ανήλθε στα 39.800 ευρώ, αυξημένος κατά 5,2% από τα 37.800 ευρώ το 2023. Έτσι, ο ελληνικός μέσος μισθός αντιστοιχεί μόλις στο 45,1% του ευρωπαϊκού.

Πολλές ώρες εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα εργάζονται περισσότερο από κάθε άλλο λαό στην Ε.Ε., αλλά η παραγωγικότητα παραμένει από τις χαμηλότερες, με την απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να αγγίζει το 30%.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2023 η Ελλάδα κατέγραψε τις περισσότερες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας μεταξύ των χωρών-μελών, με 39,8 ώρες. Η διαφορά σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.-27 υπερβαίνει τις δύο ώρες σταθερά από το 2008 έως το 2024.

Αντιθέτως, χώρες με υψηλή παραγωγικότητα, όπως η Ολλανδία (30,9 ώρες), η Νορβηγία (33,2 ώρες) και η Δανία (33,3 ώρες), εμφανίζουν σημαντικά λιγότερες ώρες εργασίας.

Στην Ελλάδα, η παραγωγικότητα υπολογίζεται σε μόλις 25 ευρώ ανά ώρα εργασίας, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. φτάνει τα 46 ευρώ. Η χώρα κινείται στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η ελληνική βιομηχανία βρίσκεται στο 75%.

Η ανεργία μειώνεται, αλλά το χάσμα των φύλων παραμένει

Παρά τη σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, καθώς και το μεγαλύτερο χάσμα ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον Σεπτέμβριο 2025, η συνολική ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,2%, αμετάβλητη σε σχέση με τον Αύγουστο και αισθητά μειωμένη από το 9,5% του 2024. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που έχει γίνει μετά την περίοδο των μνημονίων.

Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει τρίτη σε ανεργία στον ΟΟΣΑ, μετά την Ισπανία (10,5%) και την Τουρκία (8,6%). Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 6,3% και της Ε.Ε. στο 6,0%.

Το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Τον Σεπτέμβριο, η ανεργία στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 10,9% (έναντι 6,5% στην Ευρωζώνη), ενώ στους άνδρες στο 6% (έναντι 6,2%). Στις ηλικίες 15–24 ετών, η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 18,5% (14,4% στην Ευρωζώνη), ενώ στους άνω των 24 ετών διαμορφώθηκε στο 7,7% (έναντι 5,5%).